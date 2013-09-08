Esad: kimyasal silah kullandığıma dair en ufak bir kanıt yok

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD'de yayın yapan CBS News kanalına bir röportaj verdi. Uzun bir süre sonra bir Amerikan kanalına konuşan Esad, "Kendi halkım üzerinde kimyasal silah kullandığıma dair en ufak bir kanıt yok" dedi.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, kanalın deneyimli isimlerinden Charlie Rose'a konuşan Esad, 21 Ağustos'ta Şam yakınlarında düzenlenen kimyasal silah saldırısının "kendisiyle en ufak bir ilgisi olmadığını" söyledi ancak kitle imha silahlarına erişimi olup olmadığını açıklamadı.

CBS This Morning sunucusu Rose, "Face the Nation" programına yaptığı açıklamalarında, "Esad sorumluluğun bir kısmını kabul ediyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Ona şu soruyu sordum: 'Hiç pişmanlık duyuyor musunuz?' O da şöyle cevap verdi, 'Elbette duyuyorum'. Ama bu pek yürekten söylenmiş bir laf gibi gelmedi. Bir ülkenin lideri olan herkesin vatandaşlarının başına gelenlerden dolayı kendini korunç hissettiğinde söyleyeceği gibi sakin bir ifadeyle söyledi."

Müdahale olacak mı?

ABD Kongresi'nin Başkan Barack Obama'nın sunduğu sınırlı müdahale önerisini oylamaya hazırlandığı sırada yapılan ve tamamı Pazartesi akşamı yayınlanacak röportajda müdahale konusu da gündeme geldi. Rose'un aktardığına göre Esad, ABD yönetiminin muhaliflerin değil kendisinin kimyasal silah kullandığı yönünde var olduğunu bildirdiği, kanıtları açıklaması gerektiğini söyledi. Esad ayrıca birkaç kez ABD'nin elinde kitle imha silahları olduğu gerekçesiyle Irak'ı işgal ettiğini hatırlattı.

ABD'nin illa müdahale edeceğine dair bir beklentisi olmadığını vurgulayan Esad, "kendisinin safında yer alanlar arasında bir tür misilleme olabileceğini" ifade etti. Ancak Rose Esad'ın söz konusu yanıtın doğası konusunda bir kelime bile konuşmadığını belirtti.

Rose, "Amerikan halkına Ortadoğu'daki savaşlara ve çatışmalara karışmanın onlar için düzel bir deneyim olmadığı ve iyi sonuçlanmadığı mesajını gönderdi" diye konuştu.

Rose son olarak şunları söyledi:

"Kendisine ayrıca saldırının ordusunu zayıflatmasından ve dolayısıyla dengeyi değiştirmesinden korkup korkmadığını sordum. Bu meselede çok ama çok kaygılı. Babasından ve ondan aldığı derslerden bahsetti. Savaşın acımasız olduğu ve o dönemde Hama'dan sonra babasının Müslüman Kardeşleri yok etmek için tüm gücüyle bastırdığını anlattı."

Genel olarak kamuoyu önüne çok sık çıkmayan Esad bir ABD televizyonuna röportaj vermeyeli çok uzun süre oldu.

Esad en son ABC televizyonundan Barbara Walters'a bir röportaj vermiş daha sonra ortaya çıkan bir torpil skandalı nedeniyle Walters özür dilemek zorunda kalmıştı.