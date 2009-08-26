Cazyapjazz grubundan Zeki Müren şarkısı

Münihli Cazyapjazz grubu, ilk albümünde Zeki Müren'in Şimdi Uzaklardasın şarkısının caz yorumuyla gündemde. Grup, 'Zeki Müren'in sesine hayran olmamak mümkün değil' diyor.

Cazyapjazz, Münih'te Alman ve Türklerin birlikte kurduğu bir müzik grubu olsa bile, adeta bir ayakları Türkiye'de. Türk popüler kültüründen nağmelerini Münih'ten çalışmalarına yansıtıyorlar.



Akbank Caz festivalindeki Dönülmez Akşamın Ufkundayız yorumlarıyla Türkiye'de dikkat çeken ve 2003'te kurulan grubun yeni çıkan Latife albümünde yine bir klasiğe rastladık. Albümde Zeki Müren'in Şimdi Uzaklardasın şarkısını yorumlamışlar. Gruptan Semih Yanyanlı, albümün ilk röportajını SABAH'a verdi.

Zeki Müren'den severek dinlediğimiz Şimdi Uzaklardasın, albümünüzde. Klasiğe yönelik bu ilgi nereden geliyor?

Dönülmez Akşamın Ufkundayız'ı çok keyifle çalıyorduk. Düşünsenize, o melodi, elektronik alt yapılar, değişik sesler... Ama şarkıyı telifte sorun çıktığı için maalesef albüme alamadık.



Konserlerde bana ait şarkılar dışında düzenlemelerini yaptığım Mastika, Belalım, Şimdi Uzaklardasın gibi şarkıları da çalıyoruz. İkinci albümde teliflerle ilgili bir sorun yaşamazsak yine bu tarz düzenlemelerim olacak. Hoşumuza giden eserleri, bozmadan yeniden düzenlemek bizim için de dinleyici için de keyifli. Zeki Müren'e gelirsek...Keşke canlı dinleyebilseydim. Sesine, yorumuna hayran olmamak mümkün değil.

Nereden ilham alıyorsunuz?

İster istemez etkilendiğimiz müzisyenler tarzlar mutlaka var. Ama biz grup olarak kendi içimize dönmeyi başarabiliyoruz sanırım, yani o an içimizden geleni çalmayı. Müzikte anı yakalayabilmek çok önemli bence. Zevklerimiz zamanla değişime uğruyor ve bu değişimi de korkmadan müziğimize yansıtıyoruz. Zamanla birlikte her şey değişiyor, başka birisinin yaptığını tekrarlamak bir yana umarım kendimizi de tekrarlamadan, değişimleri, müziğimize yansıtabiliriz.

Münihli müzisyenler olarak Türkiye'den kimleri dinlemeyi seviyorsunuz?

İstanbul'dan Dandadan'ı çok beğeniyordum ama sanırım devam etmiyorlar. İlhan Erşahin yaptığı işler dışında, bir araya getirdiği müzisyenler konusunda da gayet basarılı. Fakat son bir iki sene zarfında bizim kuşaktan çok etkilendiğim birisi yok. Bizden daha tecrübelilerden Erkan Oğur var, çok özel bir müzisyen,haksızlık yapıyor gibi hissediyorum kendimi aslında şu anda; Erkan Oğur'un müziğininin belli bir zamanla, boyutla sınırlarını belirlemek mümkün değil... En son, arkadaşlarla evde Ajda Pekkan'ın Sen Mutlu Ol isimli plağını dinledik. Çok keyifli!