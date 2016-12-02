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Spor

Cazorla 3 ay sahalardan uzak kalacak

Arsenal'in İspanyol orta saha oyuncusu, sağ bileğindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edilecek

02 Aralık 2016 00:48

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen İspanyol futbolcu Santi Cazorla, sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edilecek ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Cazorla'nın önümüzdeki hafta İsveç'te sağ bileğindeki problem nedeniyle ameliyat edileceği bildirildi. Açıklamada, orta saha oyuncusunun tam anlamıyla iyileşip sahalara dönmesinin yaklaşık 3 ay süreceği kaydedildi.

Cazorla, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19 Ekim'de oynanan Ludogorets maçında sakatlanmıştı.

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Santi CazorlaArsenal

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