Cazorla 3 ay sahalardan uzak kalacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen İspanyol futbolcu Santi Cazorla, sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edilecek ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Cazorla'nın önümüzdeki hafta İsveç'te sağ bileğindeki problem nedeniyle ameliyat edileceği bildirildi. Açıklamada, orta saha oyuncusunun tam anlamıyla iyileşip sahalara dönmesinin yaklaşık 3 ay süreceği kaydedildi.
Cazorla, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19 Ekim'de oynanan Ludogorets maçında sakatlanmıştı.