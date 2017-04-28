Cazın ustası Tuna Ötenel 10 yıl aradan sonra dostlarıyla sahneye çıktı

İstanbul Caz Festivali, Türk cazının en önemli isimlerinden Tuna Ötenel’i özel bir konserle, 26 Nisan Çarşamba akşamı Salon’da ağırladı. Emin Fındıkoğlu’nun müzik direktörlüğünde gerçekleşen gecede, Tuna Ötenel, korneti ve piyanosuyla birlikte çok özlediği ve özlendiği sahnede, dostlar ile beraber cazseverlerle de bir araya geldi.

Geçirdiği rahatsızlığın ardından müzikten uzak kalan Tuna Ötenel, yaklaşık 10 yıl aradan sonra Salon sahnesinde dostlar ile beraber caz dünyası adına tarihi bir geceye imza attı. Saat 21.30’da başlayan konserde İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin de bir konuşma yaptı.

Tuna Ötenel ve Dostlarıyla Bir Caz Gecesi konserinin tüm bilet geliri, Ötenel’in belirlediği bir müzik öğrencisine burs olarak verilecek.

Tuna Ötenel kimdir?

15. İstanbul Caz Festivali’nin 2008 “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nü alan Tuna Ötenel, 60’lı yıllardan bu yana Türkiye’de cazın tanınması ve sevilmesine büyük katkı sağlayan en önemli sanatçılardan biri. Piyano, bas, davul ve saksofon gibi birçok enstrümanı büyük bir ustalıkla çalan Ötenel, 1964’te Metin Gürel orkestrasıyla profesyonelliğe adım attı. Ötenel, Türkiye’nin ilk caz plağı olan, gitarda Kudret Öztoprak ve davulda Erol Pekcan’ın yer aldığı 1978 tarihli “Jazz Semai”de piyano ve saksafonun arkasındaydı.