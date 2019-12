Cazın ustaları İstanbul'a geliyor

T24 -

Dünya çapında bir yetenek

Çok üretken bir besteci, piyanist ve orkestra şefi olarak tanınan Duke Ellington'ın 1974'te ölümüne kadar yönettiği ve şu anda da torunu Paul Ellington'ın idaresindeki orkestra, iki konser için İstanbul'a gelecek. Duke Ellington Orkestrası, 18 ve 19 Kasım'da Maslak'taki TİM Show Center'da sahne alacak. Konserin biletleri Biletix aracılığıyla satışa sunuldu.“Take the a-Train” ve “It Don't Mean a Thing” gibi klasik parçaların yanı sıra “Black”, “Brown and Beige”, “Liberian Suite” ve “Afro-Eurasian Eclipse” gibi daha uzun çalışmalar dahil olmak üzere iki binin üzerinde şarkı besteleyen Duke Ellington, caz tarihine son 50 yılın en büyük yeteneği olarak geçti. Sadece sanatçının eserlerini seslendiren Duke Ellington Orkestrası'nda yer alan ve aralarında Toby Hardwick, Elmer Snowden, William Greer, Barney Bigard, Wellman Braud, Harry Carney, Johnny Hodges, Bubber Miley, Joe Nanton, Cootie Williams, Adelaide Hall ve Billy Strayhorn'ın da bulunduğu birçok müzisyen, on yılı aşkın sürelerle onunla beraber çalıştı. Ellington da bestelerinin bazılarını bu müzisyenlerin tarzlarına ve yeteneklerine göre yazdı.Duke Ellington, 1919'dan 1974'teki ölümüne kadar yönettiği sayısız toplulukta, “growl and plunger”, “jungle style” ve insan sesinin kelimeler olmaksızın sadece nota çalan bir enstrüman olarak kullanılması gibi cazdaki bir çok yeniliğin temsilcisi oldu. Ölümünden sonra, Duke Ellington'ın tek oğlu, aynı zamanda grubun menajeri ve trompetçisi de olan Mercer Ellington orkestranın yönetimini devraldı. Mercer'in ölümünden bu yana ise onun oğlu ve Ellington'un torunu olan Paul Ellington liderliği sürdürüyor.Duke Ellington Orkestrası, 2007 yılından beri aralıksız sürdürdükleri turnelerde cazın bu dev sanatçısının müziğini tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyor ve gittiği her ülkede caz severlerden büyük ilgi görüyor. 2007'de dört kıtayı dolaşan topluluk, Tokyo Caz Festivali ile ABD'nin en uzun süredir devam eden caz festivallerinden biri olan Cape May Caz Festivali'nde baş sanatçı olarak sahne aldı.Takip eden yıllarda Porto Riko, Çin, Finlandiya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, Macaristan, Almanya, Portekiz, Yunanistan, Tayvan, Slovakya gibi ülkelerde konserler veren orkestra, Blue Note (New York), Jazz Alley (Seattle), Blues Alley (Washington D.C.), Billboard Clubs ve Cotton Club (Japonya) gibi dünyaca ünlü caz kulüplerinin yanı sıra dünya çapında organizasyonlar olan Heineken ve Pekin Caz Festivalleri'ne de katıldı. 2011'de Macau Uluslararası Müzik Festivali ve Kaliforniya Myrtle Beach'te düzenlenen Gold Key Caz Festivali'nin baş konuk sanatçısı olacak grup, dünya çapında orkestralarla yaptıkları çalışmalarına da The Buffalo Philharmonic, Detroit Symphony ve Ft.Worth Symphony ile devam edecek.