Cazın nabzı Ankara'da atacak!

T24- Ankara Caz Derneği’nin her sene düzenlediği Ankara Caz Festivali’nin 15'incisi 2 Şubat’ta Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları orkestarsının açılış konseriyle başlayacak. Festival Küratörü Özlem Oktar Varoğlu’nun hazırladığı cazın nabzı temalı programda, dünyanın en önemli davul ve perküsyon ustaları yer alacak. Festivalde 51 Türk 38 Yabancı müzisyen sahne alacak.

Festival programı şöyle:



02.02.2012 - HKK Cazın Kartalları Orkestrası - Solist Durul Gence



Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası kuruluşunun 101. yılında yine protokol konseriyle Festival sahnesinin açılışını yapıyor. Cazın Kartalları, Türk cazına hem bir davul üstadı hem de bir eğitmen olarak en fazla emek vermiş isimlerden Durul Gence’yle caz standartlarını yorumluyor.

08.02.2012 - Okay Temiz Project feat. Doudou N’diaye Rose ve Yamar Thiam



Bir yanda caz ve dünya müziğini Türk müzik ve ritmleri ile kaynaştırırken kendi tınısını yaratmayı başaran büyük sanatçılarımızdan Okay Temiz, diğer yanda 60 yıldır Senegal’in kalp atışlarını dünyaya duyuran Doudou N’diaye Rose. Perküsyon sanatının Senegalli bir büyük ustası Yamar Thiam ve birçok müzisyen aynı sahnede buluşuyor.





11.02.2012 - Burhan Öçal - Tuluğ Tırpan Duo



Öçal, Tırpan, Paganini, caz ve dünya müziği... Festivalin sıradışı projelerinden Burhan Öçal & Tuluğ Tırpan ikilisi, Paganini’nin eserlerini eklektik bir anlayışla yorumluyor. Sadece cazseverlerin değil klasik müzik tutkunlarının da keyifle izleyeceği bir konser.

15.02.2012 - Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartet

Michaela Rabitsch’in büyüleyici sesi ve trompet virtüözlüğü, Robert Pawlik’in gitarının su gibi akan ezgileriyle etkisinden kurtulamayacağınız bir konser. Caz düşkünü olmayanların bile kulaklarını fethedecek Avusturyalı dörtlü, festivalde Avusturya Büyükelçiliği’nin katkısıyla sahne alıyor.

15.02.2012 - Raghunath Manet Quartet

Hint cazı Rinkara’nın kurucusu, Hint müziğinin en karmaşık ve saygın enstrumanı veena virtüözü ve mükemmel bir dansçı: Raunath Manet. Hayran olacağınız bir sanatçı ve ekibi her saniyesini heyecanla izleyeceğiniz bir sanat etkinliği.



16.02.2012 - Tamburi Mundi-Project: The Rhythms in Dialogue

Tamburi Mundi Project Balkanlardan Hindistan’a kadar yerel ritmleri ustalıkla adeta konuşturduğu bir programla katılıyor festivale.



16.02.2012 - Odwalla

Sizleri İtalya’dan görsel ve işitsel bir şölene davet ediyoruz. Festivalin teması olan ritm enstrumanların hayatın içine işlemesiyle oluşan bir mozaik. Müthiş sanatçılar, muazzam çeşitlilikte enstrumanlar ve büyük bir akustik etki. Cazdan Afrika müziğine, danstan güncel müziklere kadar her tarzı buluşturan bir şölen sunuyor Odwalla.

17.02.2012 - Michiel Borstlap Trio feat. Gene Jackson



Lirik, ruhu saran, ama funky bir müzik. Klasik ama çağdaş. Hollandalı piyanist ve besteci Michiel Borstlap, geçen sene evlendiği Türk eşinden yeni doğan kızına ithaf ettiği son albümü Blue’yu Ankaralı cazseverler için dünyaca ünlü davulcu Gene Jackson’la yorumluyor. Bortslap’ın piyanosunun sıcak ve yumuşak notaları, Jackson’ın birçok caz efsanesine nabız vermiş ritmleriyle buluşuyor.



18.02.2012 - Ferit Odman Quintet 'Autumn In New York' feat. Vincent Herring



Türk cazının genç ve yetenekli davulcularından Ferit Odman New York’ta kaydettiği 2. albümü Autumn in New York ile festival izleyicisinin karşısında. Türk Cazının geldiği başarılı noktanın önemini yansıtan bu konseri kaçırmayın.





23.02.2012 - Kerem Görsev Trio & Allan Harris 'American Song Book'



Besteci ve yorumcu Kerem Görsev, triosu ile en keyifli projelerinden birinde yine Festival’de. American Song Book projesi ile cazın en güzel şarkılarını bizlere söylemek için en usta yorumculardan Allan Harris, bu konser için Amerika’dan geliyor.

24.02.2012 - Alexandre Frazão Trio "TGB Project”

Protekizli grup Alexandre Frazão “TGB Project” rock tadındaki progresif caz albümlerinden parçalarıyla katılıyor festivale. Repertualarında Deep Purple, Black Sabbath, Bill Evans yorumları da var, George Harrison’a ithaf ettikleri bir parça da. Tuba, gitar ve davuldan oluşan üçlü dünya cazından farklı bir nabız duymak isteyenler için. PORTEKİZ BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE ve destek veren kuruluşlara teşekkür ederiz.

24.02.2012 - Orhan Osman Turkophony Allstars feat. Dave Weckl - Kai Eckhardt

İşte Festivalin muhteşem projelerinden biri daha: Davul denilince akla ilk gelen, günümüz cazının efsane isimlerinden Dave Weckl’ın da dahil olduğu bir sentez, Turkophony. “Buzuki Orhan” Osman’ın Anadolu ritmlerini dünya müzisyenleriyle yorumladığı konserde yerinizde duramayacaksınız.





25.02.2012 - Volkan Öktem & Laço Tayfa

Efsane Laço Tayfa yeniden! Laço Tayfa ekibi, grubun davulcusu Volkan Öktem’in Festival’e özel hazırladığı bu konserle dinleyicilerinin karşısında. Karadeniz’den Trakya’ya geleneksel müzikleri zengin ve yenilikçi bir altyapıyla sunan grubun canlı performansı da tam bir virtüözler geçidi.