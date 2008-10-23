Cazın iki devi Ankara'da

Cazın "yaşayan en büyük ve tanınmış klavyeli çalgılar ustası" olarak bilinen Chick Corea ve cazda gitarıyla "devlerden" sayılan John Mc Laughlin, ilk kez birlikte çıktıkları dünya turnesi kapsamında Ankara'ya gelecek.İkili, 17 konserden oluşan turne kapsamında, 31 Ekim'de Anadolu Gösteri Merkezi'nde başkentli müzikseverlerle buluşacak. Hayranları, 1970'li yıllarda aynı sahneyi paylaşan Corea ve McLaughlin'i, ilk kez bir turnede birlikte görecek.Konserde, caz müziğinin iki önemli ismine, basta "2004 Grammy" ödüllü Christian McBride, saksofonda Kenny Garrett ve davulda Vinny Colaiuta eşlik edecek.Çalışmalarıyla, 1960'lardan bu yana caz müziğinin önemli temsilcilerinden olan Corea, Grammy ödülüne 14 kez layık görüldü. John McLaughlin de müzikte denediği yeni teknolojiler ve bestelediği konçertolarla dikkat çeken önemli bir caz sanatçısı.