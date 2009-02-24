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Kültür-Sanat

'Cazın Evrensel Sesi' İzmir'de

16. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında dünyaca ünlü isimler, 2-13 Mart'ta İzmir'de sahne alacak.

24 Şubat 2009 02:00

16. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında dünyaca ünlü isimler, 2-13 Mart'ta İzmir'de sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Ali Karaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak böylesine önemli organizasyonlara destek olmayı görev bildiklerini, tüm İzmirlileri festivale beklediklerini söyledi.

İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper ise Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin dünya çapında bir mekan haline gelmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Sarper, ''İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı bu sanat mekanı sayesinde dünyanın önde gelen sanatçılarını ağırlayacağız. Bu bizim için bir gurur vesilesidir'' dedi.

İKSEV tarafından 2–13 Mart 2009 tarihleri arasında düzenlenecek olan İzmir Avrupa Caz Festivali'nin açılış konseri, ''Cazın Evrensel Sesi'' olarak anılan Dee Dee Bridgewater tarafından verilecek.

2 Mart Pazartesi akşamı saat 20.30'da başlayacak konserde, cazın iki Grammy ödüllü divasına, İstanbul Superband eşlik edecek. ''Cazın Milli Takımı'' olarak nitelendirilen orkestrayı Aycan Teztel yönetecek

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