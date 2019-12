Cazın efsaneleri geliyor

T24 - 1-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 17. Uluslararası İstanbul Caz Festivali, ünlü müzisyenleri ağırlıyor. Efsane cazcılar Tony Bennett, Grace Jones ve Stanley Clarke festival için İstanbul’a geliyor.





İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 17.’si düzenlenen Uluslararası İstanbul Caz Festivali, 1-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, 50’nin üzerinde konser, 300’ü aşkın sanatçıyla İstanbul’u caz kentine dönüştürecek.





Sponsorluğunu Garanti Bankası’nın üstlendiği festivalin basın toplantısında konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festivalin birçok önemli müzisyeni İstanbullularla buluşturduğunu belirtti. Eczacıbaşı, “Bu yıl festivalde yine birbirinden önemli sanatçılar yer alıyor. Bu sanatçılardan biri de her nesilden müzikseverin tanıdığı ve sevdiği ünlü caz vokalisti Tony Bennett. Sanatçının festival kapsamındaki konserini, ocak ayında kaybettiğimiz Şakir Eczacıbaşı anısına düzenliyoruz” dedi.







Tunçağ ödül alacak







Milliyet gazetesinin haberine göre Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün caz müzik yazarı Hülya Tunçağ’a verileceği festivalde caz müziğin en ünlü piyanist ve bestecilerinden Chick Corea’nın yeni grubu Chick Corea Freedom Band, Tonny Bennet, Grace Jones, Edith Piaf şarkılarıyla Martha Mainwright, Buika, Laura Fygi’nin de aralarında bulunduğu pek çok müzisyen izleyicilerle buluşacak.





İsveç’in Norah Jones’u olarak adlandırılan Lisa Ekdahl, basgitarın ünlü ismi Stanley Clarke, efsanevi trompetçi Enrico Rava, yeni neslin idollerinden İngiliz ozan Imogen Heap de İstanbul’a gelecek. Ünlü model Heidi Klum’ın eşi Seal de festivalin konukları arasında...







Devler sahneye çıkıyor







Chick Corea Freedom Band 7 Temmuz’da, Tonny Bennet 15 Temmuz’da, Grace Jones 16 Temmuz’da ve Seal 19 Temmuz’da Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde olacak. Martha Mainwright 6 Temmuz’da, Buika 20 Temmuz’da Sepetçiler Kasrı’nda; Lisa Ekdahl 13 Temmuz’da, Laura Fygi 14 Temmuz’da The Marmara Esma Sultan’da sahne alacak. Stanley Clarke 8 Temmuz’da Arkeoloji Müzesi’nde; Enrico Rava ile Stefano Bollani 9 Temmuz’da Aya İrini Müzesi’nde; Imogen Heap 10 Temmuz’da İstanbul Modern’de izlenebilir.







Biletler satışta







Festivalin 15 Mayıs’ta satışa çıkacak olan ve fiyatları 20 ila 200 TL arasında değişen biletleri, Biletiş satış noktaları, Biletix çağrı merkezi ve İKSV binasından alınabilir. Caz Festivali konserlerine bu yıl, Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nin yanı sıra Arkeoloji Müzesi, Aya İrini Müzesi, İstanbul Modern, İstinyePark, Salon, Sepetçiler Kasrı ve The Marmara Esma Sultan ev sahipliği yapacak.