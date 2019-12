Caz'ın efsane isimleri Akbank Caz'da

Cecil Taylor - Tony Oxley

Joe Lovano Us Five

Marilyn Mazur

Richard Bona

15 Ekim tarihinde başlayan Festival’in “Ustalar” kategorisi konuklarından; Cecil Taylor&Tony Oxley, Joe Lovano Us Five, Marilyn Mazur ve Richard Bona cazseverlere üç gün boyunca, caz müziğinin en güzel örneklerini sunacaklar.Festivalin en heyecan yaratan isimlerinden Cecil Taylor, 22 Ekim Perşembe günü Cemal Reşit Rey’de hayranlarıyla buluşacak. Tarzıyla tüm kalıpları yıkan, eleştirmenler tarafından avangart cazın yaratıcılarından biri olarak selamlanan bu yetenekli piyanistin müziğiyle karşılaştığınız ilk anın büyüsünden kurtulamayacaksınız.“Best Large Ensemble” dalında Grammy ödülü kazanan ünlü saksafon sanatçısı Joe Lovano’nun coşkulu, dinamik ve ayakta alkışlanacak performansı için ise 23 Ekim Cuma günü CRR’de olun.Akbank 19. Caz Festivali’nin bu bölümdeki bir diğer konuğu ise dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Marilyn Mazur olacak. Mazur, ziller, çıngıraklar, ağaç vurmalılar ve davullar arasında kaybolan sıra dışı performansıyla 24 Ekim Cumartesi müzikal serüvenlerinden bir seçki sunacak. Aynı gece Mazur’dan sonra Kamerun kökenli basçı Richard Bona hafızalardan silinmeyecek performansı ile CRR sahnesinde olacak.22 Ekim Perşembe // 20:00Ses ve müziğe yaklaşımıyla tüm kalıpları yıkan, eleştirmenler tarafından çağdaş müziğin en önde gelen kişiliklerinden biri olarak kabul edilen piyanist Cecil Taylor, 1956’da yayınladığı ilk albümü “Jazz Advance” ile avangart cazın öncüsü konumuna geldi. Taylor, klasik caz akımlarının aksine kompleks ve yeni tarzlar üzerinde yoğunlaşarak, çok genç yaşta müzik otoritelerinin dikkatini çekmeyi başardı. 1962’de Down Beat dergisi tarafından “caz dünyasının yeni yıldızı” olarak lanse edilen sanatçı, günümüze kadar seçtiği yoldan asla ödün vermedi. Taylor, aynı derginin caz anketlerinde de 1980’den başlayarak 1992’ye kadar 13 yıl boyunca en iyi piyanist seçildi. Festival kapsamında vurmalı çalgılar konusunda gerçek bir deha olarak kabul edilen Tony Oxley ile sahne alacak olan sanatçı, müziğini tiyatro ve şiir ile sarıp sarmaladığı, en ince ayrıntıların üzerinde alabildiğine titizlikle durduğu etkileyici bir performans sergileyecek.Cecil Taylor / PiyanoTony Oxley / Perküsyon23 Ekim Cuma // 20:00Joe Lovano, 80’lerin sonundan bu yana caz müziğinin en önde gelen ve verimli tenor saksafoncularından biri oldu. Aldığı birçok ödülün yanı sıra 2000 yılında “Best Large Ensemble” dalında Grammy ödülü de kazanan Berklee mezunu Joe Lovano, geleneksel köklerden beslenmesine rağmen modern, dinamik ve yenilikçi yorumlarla tanındı. Çoğu Blue Note etiketiyle yayınlanan albümlerinde Dave Holland, Michel Petrucciani, John Abercrombie, Ed Blackwell, Paul Motian ve Hank Jones gibi isimlerle birlikte çalıştı. Lovano’nun farklı enstrümanlar da çaldığı ve ilk olarak 2007 yılında bir araya gelen Us Five projesi, özellikle bünyesinde iki davulcunun yer alması ile dikkat çekiyor. Zengin ve değişken bir yelpaze üzerinde ilerleyen grup bir beşli olmanın yanı sıra parçalarda farklı dörtlü, üçlü ve ikili kombinasyonlara da yer açarken akışkan, coşkulu, dinamik ve heyecan verici bir yolculuk sunuyor.Joe Lovano / SaksafonJames Weidman / PiyanoEsperanza Spalding / BasFrancisco Mela / DavulOtis Brown / Davul24 Ekim Cumartesi // 19:30Perküsyonist, piyanist ve besteci Marilyn Mazur, önce bale ve piyano eğitimi aldıktan sonra 1975’te perküsyonist bir ekip olan Six Winds grubunu kurdu. 1985'te Miles Davis orkestrasına katıldı. Ardından Gil Evans, Wayne Shorter ve Jan Garbarek ile sahne ve stüdyo çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra “Future Song” ve “Percussion Paradise” adlı gruplarda yer aldı ve Down Beat dergisi tarafından 1989,1990 ve 1995 yıllarında “dünyaca tanınması gereken bir perküsyon ustası” olarak taçlandırıldı. 2001 yılında, prestijli “Jazzpar” ödülünü kazandı. Marilyn Mazur; ziller, çıngıraklar, ahşap vurmalılar ve davullar arasında kaybolan sıra dışı performanslarıyla tanınıyor. Müziğinde zengin ve enstrümanlarla dolu öyküler anlatmayı seven, dünyanın pek çok ülkesinden topladığı otantik enstrümanlarla ciddi bir koleksiyonun da sahibi olan Mazur, özellikle Çin'den Afrika'ya kadar çeşitli kültürlerdeki perküsyon geleneği üzerine de uzman bir isim.Marilyn Mazur / PerküsyonTone Asé / VokalKrister Jonsson / GitarHans Ulrik / SaksafonAudun Kleme / DavulKlavs Hovman / BasMakiko Hirabayashi / Piyano, Klavye24 Ekim Cumartesi // 21:45Kamerun kökenli dünyaca ünlü bas sanatçısı Richard Bona, müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğuştan gelen şansı ve yeteneği sayesinde sadece beş yaşındayken kendi enstrümanlarını yapmaya başladı. Bona, aralarında Manu Dibango, Salif Keita, Jacques Higelin ve Didier Lockwood gibi önemli isimlerin de olduğu müzisyenlerle sahne çalışmaları yaptı. Çalışmalarına New York’ta devam eden Bona; Larry Coryell, Randy Becker, Mike Stern ve Steve Gadd gibi isimlerle birlikte çalışarak sanatına yeni boyutlar kazandırdı. 1998 yılında Harry Belafonte’nin Avrupa turnesinin Müzik Direktörü olan sanatçı, ilk solo albümü olan “Scenes of My Life”’ı da bir yıl sonra piyasaya sundu. Bunun ardından, 2002 yılında Pat Metheny Group ile kapsamlı bir dünya turnesine çıktı. Beşinci stüdyo albümü “Tiki”de John Legend ile “Please Don’t Stop” şarkısını seslendiren Bona, müzik listelerinde uzun süre üst sıralarda yer almıştı.Richard Bona / Bas, VokalEtienne Stadwijk / KlavyeJean Christophe Maillard (aka Mbutu) / GitarObed Calvaire / DavulMike Rodriguez / TrompetMarshall Gilkes / Trombon