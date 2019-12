Cazın devleri İstanbul'a geliyor

16. İstanbul Caz Festivali Marcus Miller, Stanley Clark, George Benson, Joe Sample, Randy Crawford, Brad Mehldau gibi cazın dev isimlerini ağırlayacak



Eric Clapton’dan Nick Cave’ye, PJ Harvey’den Lou Reed’e nice yıldır nice efsaneyi ağırlayan ve çıtasını hep yükseklerde tutan İstanbul Caz Festivali, bu yıl da dev isimleri konuk edecek. 2-15 Temmuz tarihlerinde İKSV tarafından Garanti Bankası’nın ana sponsorluğunda düzenlenen festivalin bu yılki yıldızları Marcus Miller, Stanley Clark, George Benson, Joe Sample, Randy Crawford, Brad Mehldau, ‘Yeni Ozanlar’dan Emiliana Torrini olacak. Festivalin Yaşamboyu Başarı Ödülü ise özellikle elektronik müzik alanına yaptığı çalışmalarıyla tanınan besteci, eleştirmen, yazar İlhan Mimaroğlu’na verilecek.



Bas gitarin üç meastrosu Stanley Clarke, Marcus Miller ve Victor Wooten’dan oluşan SMV, 8 Temmuz akşamı Harbiye Açıkhava’da yazın unutulmaz konserlerinden birine imza atacak. Temelleri 2007’de atılan SMV, geçen yıl çıkan ‘Thunder’ albümüyle bütün dünyada büyük ses getirmişti.



30 senelik ayrılığın ardından 2006’da çıkardıkları ‘Feeling Good’ albümüyle yeniden bir araya gelen muhteşem ikili Joe Sample ile Randy Crawford, bu kez yeni albümleri ‘No Regrets’ın turnesi kapsamında 13 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkacak. Harbiye Açıkhava’nın bir diğer ağır konuğu ise cazın efsane gitaristlerinden George Benson olacak. Benson, 28 kişilik orkestrası ve beş kişilik vokal grubuyla birlikte, 27 Temmuz’da ‘An Unforgettable Tribute to Nat King Cole’ başlıklı konserinde Nat King Cole’un şarkıları yeniden hayat verecek.



1960’lardan bu yana, gelmiş geçmiş en yaratıcı caz piyanisti olarak tanımlanan Brad Mehldau, triosuyla birlikte 13 Temmuz’da CRR’de dinleyenleri ‘küçük bir serüvene çıkaracak’.



Caz Festivali’ne özel ‘Ustalarla Buluşmalar’ serisi bu yıl perdesiz gitar virtüözü Erkan Oğur, kemençe üstadı Derya Türkan ve Azerbaycan’ın ‘mungam’ vokal stilinin yaşayan en büyük ustalarından Alim Qasimov’u 10 Temmuz gecesi Aya İrini Müzesi’nin etkileyici atmosferinde bir araya getirecek.



‘Yeni Ozanlar’ serisinin bu seneki konuğu ise insanın içine işleyen sesi ve yorumuyla İzlandalı ozan-şarkıcı Emiliana Torrini olacak. 15 Temmuz’da İstanbul Modern’de sahneye çıkacak Torrini, ‘Yüzüklerin Efendisi: İki Kule’ filminin bitiş jeneriği sırasında çalan ‘Gollum’s Song’la dünyaca tanındı. Torrini aynı zamanda, Kylie Minogue’u listelerde bir numaraya yükselten ‘Slow’ isimli şarkının da sahibi.

Blues’dan Latin tınılarına zarafetle ustalığı buluşturan Melody Gardot ile Latin müziğinin en yetkin topluluklarından Maraca’s Otra Vision ise Esma Sultan’da sahneye çıkacak.



70’lerde Amerika’yı İngiliz punk’ıyla tanıştıran new wave, pop-cazın usta yorumcusu Joe Jackson, 2000 yılında Montreux Jazz’da dikkat çeken pop-caz vokalisti Peter Cincotti, Caz Festivali’nin diğer ünlü konukları. European Jazz Club geceleri, Genç Caz, Caz Vapuru ve sokak konserleri de her zaman olduğu gibi cazseverleri bekliyor. Festivalin biletleri 9 Mayıs’ ta satışa çıkıyor.