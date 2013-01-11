Caz'ın babası Claude Nobs hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Montreux Caz Festivali'nin kurucusu Claude Nobs, 76 yaşında hayatını kaybetti.



Montreux Caz Festivali'nin kurucusu Claude Nobs yaşama veda etti. Nobs'un, geçirdiği kayak kazası sonucu İsviçre'nin Lozan kentindeki bir hastaneye kaldırılıktan sonra hayatını kaybetti açıklandı.

24 Aralık'ta Montreux yakınlarındaki Caux pistinde kayarken düşüp yaralanan Nobs, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmış ve operasyon sonrası komaya girmişti.

Nobs, 1967'de İsviçre'de bir turizm şirketinde çalışırken Montreux Caz Festivali'nin kuruculuğunu üstlenmişti.

O tarihten bu yana, her yıl yaz aylarında Monteux'da düzenlenen Montreux Caz Festivali, dünyanın en önemli sanat etkinlikleri arasında kabul ediliyor.