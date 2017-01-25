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Ekonomi

Cazibe Merkezleri Programı'na başvurular başladı

Cazibe Merkezi Programlarına başvurular başladı birinci başvurular 27 Şubat tarihinde sona erecek

25 Ocak 2017 00:05

Başbakan Binali Yıldırım tarafından 23 ili kapsayan yatırımcılara yönelik destek açıklamasının ardından Cazibe Merkezleri Programı'na başvuruların başladığı bildirildi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 ili kapsayan ve yatırımcılara çeşitli alanlarda ve sektörlerde uzun vadeli destekler sağlanacak olan Cazibe Merkezleri Programı'nın başvurularının alınmasına başladığı belirtildi.

Bu kapsamda Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane'nin de program kapsamında yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cazibe Merkezleri Programı ile yatırımcılara yatırım yeri tahsisi, anahtar teslim fabrika binası yapımı, yatırım ve işletme kredisi desteği, çağrı merkezi yatırım desteği gibi cazip destekler sağlanmaktadır. Programa başvurular, www.kalkinma.com.tr web sitesinde bulunan başvuru dilekçesi, başvuru formu ve taahhütname doldurulup imzalandıktan sonra istenen diğer belgelerle Kalkınma Bankasına veya bankaya iletilmek üzere Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine CMP kapsamında başvuru teslim-tesellüm belgesi imzalanmak suretiyle teslim edilmesi gerekmektedir."

Açıklamada, Cazibe Merkezleri Programı'nın birinci başvurularının, 27 Şubat'a kadar alınacağı belirtildi.

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