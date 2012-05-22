Cazcılar İstanbul Jazz Center'a tepkili

Jazz Center'in sahibinin sanatçı Uraz Kıvaner'e şiddet uyguladığı haberleri üzerine açıklama yapan sanatçılar, "Özür yoksa, sahne almıyoruz" dedi.

Serbest Müzisyenler ve Yapımcılar Derneği, dün bir basın açıklaması yaparak İstanbul Jazz Center ve sahibi Aytek Şermet’i kınadıklarını açıkladı. Sanatçı Uraz Kıvaner’e uygulanan şiddetten dolayı mekanı boykot ettiklerini belirten sanatçılar, “Oldukça uzun bir süredir yerli ve yabancı müzisyenlerden, Jc’s ( İstanbul Jazz Center) ve sahibi Aytek Şermet ile ilgili çok fazla şikayet alıyoruz. Son olarak çok değerli bir müzisyen dostumuz, Uraz Kıvaner’e şiddet uygulanması üzerine artık bireysel tepkilerin yeterli olmayacağına ve Aytek Şermet’e tepkimizi bir araya gelerek göstermek gerektiğine karar verdik. Bu yanlışlar düzeltilmedikçe bu tür davranışlar sergileyen mekân ve yöneticileri her kim olurlarsa olsunlar, bunların karşısında duracağız ve sorunlar çözülene kadar bir arada hareket ederek bu mekânlarda çalmayacağız. Biz, bu metnin altında imzası bulunan müzisyenler, Aytek Şermet’i kınıyor, gerekli özürler dilenip mekânın işletme politikası da düzenlenmedikçe İstanbul Jazz Center’da sahne almayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

Metinde, Ediz Hafızoğlu, Kerem Görsev, İlhan Erşahin, Elif Çağlar, Jehan Barbur, Demirhan Baylan, Akın Eldes, Sarp Maden, Mert Önal, Cem Aksel, Selen Gülün, Kerem Tüzün, Alp Ersönmez ve daha birçok sanatçının imzası var.