Caz vokal Fanny Beriaux İstanbul'da

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1980 yılında Brüksel’de doğan Fanny Beriaux, 11 yıl boyunca klasik müzik ve piyano eğitimi aldı. Bu süre içinde gitar çalmayı ve şarkı söylemeyi de öğrendi. Le Conservatoire Royal de Liège’de klasik müzik, 2005 yılında mezun olduğu Le Conservatoire Royal de Bruxelles’de ise caz eğitimini tamamladı. “Blow up My World” adlı ilk albümünde kompozitör ve ses mühendisi Jarek Frankowski ile çalıştı. Sesi ve müziğinde Anita O’Day, Ella Fitzgerald, Casandra Wilson ve Madeleine Peyroux’dan etkilenen Beriaux, Avrupa’daki vokal projelerinde ve caz festivalerinde yer alıyor.