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Yaşam

CAZ ŞARKICISI ABBEY LINCOLN ÖLDÜ NEW YORK (A.A) 

15 Ağustos 2010 15:52

-CAZ ŞARKICISI ABBEY LINCOLN ÖLDÜ NEW YORK (A.A) - 15.08.2010 - Amerikalı tanınmış caz şarkıcısı ve söz yazarı Abbey Lincoln, 80 yaşında New York'ta öldü.  Lincoln'un ölümünü açıklayan arkadaşı ve film yapımcısı Carol Friedman, ayrıca sanatçı ile ilgili bir belgesel film hazırlığı içinde olduğunu söyledi. Toplumsal adalet ve eşitlik konusunda bağımsız ve uzlaşmaz bir stil sahibi olarak tanınan siyahi sanatçı, şarkıcılık ve söz yazarlığının yanısıra 1950 ve 1960'larda çeşitli filmlerde de rol aldı. Abbey Lincoln, ''yaşayan iki büyük caz sanatçısından biri'' olarak da tanımlanıyordu.

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