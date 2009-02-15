Caz Sanatçısı Tony Jones, Didim'de sahne aldı

Amerikalı ünlü siyahî caz müziği sanatçısı Tony Jones, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Didim'de sahne aldı.



Didim'de ilk kez sahneye çıkan Tony Jones, müzikseverlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Jones, burada yaptığı konuşmada, daha önce Antalya, Bodrum, İstanbul ve Ankara'da sahne aldığını ve Türkiye'yi sevdiğini söyledi.



Jones, "40 yıldır müzik yapıyorum. Didim'de ilk kez sahneye çıktığım için çok mutluyum. Türkler genelde geleneksel kültür müziği seviyorlar, ben de seviyorum. Caz daha farklı. Burada olmaktan mutluyum" diye konuştu.

