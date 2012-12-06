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Kültür-Sanat

Caz piyanisti Dave Brubeck öldü

Duke Ellington ve Ella Fitzgerald gibi caz efsaneleriyle müzik yapan caz ustasu Dave Brubeck 91 yaşında yaşamını yitirdi

06 Aralık 2012 10:30

Büyük caz piyanisti ve besteci Dave Brubeck 92. doğum gününe bir gün kala kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Connecticut'taki bir hastanede dün sabah saatlerinde yaşamını yitiren Brubeck yaşasaydı bugün 92 yaşına girecekti.

Klasik müzik eğitiminden geçen Dave Brubeck öğretmenlerinden Fransız besteci Darius Milhaud'un teşvikiyle caza yönelmişti.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kendi adını taşıyan bir dörtlü  kuran Brubeck, şöhret basamaklarını tırmanmaya 1950’lerde başlamış, 1959 yılında çıkardığı “Time Out” albümündeki “Blue Rondo A La Turk” adlı parça caz müziğinde yeni bir dönem başlatmıştı.

Özellikle 1950 ve 60'lı yıllarda büyük şöhret kazanan Brubeck'in çıkardığı albümler milyonlarca satmıştı.

Brubeck 250 civarında caz parçası ve şarkı besteledi.

California'da doğan bir zamanlar veteriner olmak istediğini ama annesinin piyano çalmasının kendisini müziğe yönelttiğini söyleyen Brubeck'in çocukları da kendisi gibi profesyonel müzisyen.

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