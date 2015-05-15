T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Blues'un efsanesi B. B. King hayatını kaybetti

Blues gitaristi B.B. King, 89 yaşında hayata veda etti

15 Mayıs 2015 12:22

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Blues müziğinin efsane ismi B. B. King, Las Vegas’taki evinde uyurken hayatını kaybetti.

Yaklaşık 20 yıldır diyabet rahatsızlığı bulunan 89 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz ay şikayetlerinin artması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. 

'Kral' hayranlarının karşısına son olarak geçen yıl çıkmıştı.

King’in en çok bilinen şarkıları arasında Thrill Is Gone, Lucille, Sweet Black Angel ve Rock Me Baby yer alıyor.

Mississippi’de doğan King, sahne hayatına 1940’lı yıllarda başladı. Eric Clapton ve U2’yla çalışmalar yapan King, Rolling Stone dergisi tarafından tüm zamanların en iyi üçüncü gitaristi unvanına layık görülmüştü. 2009’da One Kind Favor adlı albümüyle 15’inci Grammy Ödülü’nü alan blues efsanesi, hastalığı ağırlaşmadan önce yılda yaklaşık 100 konser veriyordu.

ETİKETLER

b b kingbluescazgitarist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24