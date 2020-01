Blues'un efsanesi B. B. King hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Blues müziğinin efsane ismi B. B. King, Las Vegas’taki evinde uyurken hayatını kaybetti.

Yaklaşık 20 yıldır diyabet rahatsızlığı bulunan 89 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz ay şikayetlerinin artması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

'Kral' hayranlarının karşısına son olarak geçen yıl çıkmıştı.

King’in en çok bilinen şarkıları arasında Thrill Is Gone, Lucille, Sweet Black Angel ve Rock Me Baby yer alıyor.

Mississippi’de doğan King, sahne hayatına 1940’lı yıllarda başladı. Eric Clapton ve U2’yla çalışmalar yapan King, Rolling Stone dergisi tarafından tüm zamanların en iyi üçüncü gitaristi unvanına layık görülmüştü. 2009’da One Kind Favor adlı albümüyle 15’inci Grammy Ödülü’nü alan blues efsanesi, hastalığı ağırlaşmadan önce yılda yaklaşık 100 konser veriyordu.