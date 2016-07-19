Caz Festivali’ne 'darbe'

25 Temmuz’a kadar devam etmesi beklenen 23. Uluslararası İstanbul Caz Festivali’nde önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi planlanan bazı konserlar iptal edildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından yapılan açıklamada “İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak her zaman koşulsuz demokrasiden yana olduk. Ülkemizin bu sıkıntılı süreci atlatacağına inancımız tamdır” denilerek iptal edilen konserler duyuruldu.

Buna göre:

18 Temmuz Pazartesi: Cyrus Chestnut ve Buster Williams duo olarak Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde konserlerini gerçekleştirecek Lenny White konsere katılmayacak.

Branford Marsalis Quartet with Special Guest Kurt Elling konseri iptal edildi.

19 Temmuz Salı: Antonio Sanchez and Migration ve Scofield Mehldau Guiliana konserleri iptal edildi.

20 Temmuz Çarşamba: Ernest Ranglin & Friends konseri daha sonra duyurulacak başka bir mekânda gerçekleştirilecek, ön grup The Budos Band ise konsere katılmayacak.

European Jazz Club (Avrupa Caz Kulübü) etkinliği kapsamındaki Bulut Gülen Quintet konseri Salon İKSV’de gerçekleştirilecek, konuk sanatçı Yuri Honing konsere katılamayacak.

21 Temmuz Perşembe: Gece Gezmesi etkinliği ileri bir tarihe ertelendi.

22 Temmuz’dan itibaren ise kalan konserlerin planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi.

İKSV’den Kültür Servisi’ne yapılan açıklamada “Söz konusu sanatçıların yaşanan olaylar ve güvenlik kaygıları nedeniyle Türkiye’ye gelmek istememesi veya uçuşlarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle Türkiye’ye gelemediğinden konserlerin iptal edildiği” aktarıldı. IKSV yetkilisi, Caz Festivali’nin planlandığı gibi sürmesi için çaba gösterdiklerini söylerken, sonrasında da programda yeni değişiklikler olabileceğini belirtti.

Öte yandan, bugün saat 21.30’da Zorlu PMS’deki Kurt Elling konseri planlandığı gibi gerçekleşecek.