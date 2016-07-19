T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Caz Festivali’ne 'darbe'

İKSV, 23. Uluslararası İstanbul Caz Festivali kapsamında bazı konserlerin iptal edildiğini açıkladı

19 Temmuz 2016 01:55

25 Temmuz’a kadar devam etmesi beklenen 23. Uluslararası İstanbul Caz Festivali’nde önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi planlanan bazı konserlar iptal edildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)  tarafından yapılan açıklamada “İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak her zaman koşulsuz demokrasiden yana olduk. Ülkemizin bu sıkıntılı süreci atlatacağına inancımız tamdır” denilerek iptal edilen konserler duyuruldu.

Buna göre:

18 Temmuz Pazartesi: Cyrus Chestnut ve Buster Williams duo olarak Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde konserlerini gerçekleştirecek Lenny White konsere katılmayacak.

Branford Marsalis Quartet with Special Guest Kurt Elling konseri iptal edildi.

19 Temmuz Salı: Antonio Sanchez and Migration ve Scofield Mehldau Guiliana konserleri iptal edildi.                             

20 Temmuz Çarşamba: Ernest Ranglin & Friends konseri daha sonra duyurulacak başka bir mekânda gerçekleştirilecek, ön grup The Budos Band ise konsere katılmayacak.

European Jazz Club (Avrupa Caz Kulübü) etkinliği kapsamındaki Bulut Gülen Quintet konseri Salon İKSV’de gerçekleştirilecek, konuk sanatçı Yuri Honing konsere katılamayacak.

21 Temmuz Perşembe: Gece Gezmesi etkinliği ileri bir tarihe ertelendi.

22 Temmuz’dan itibaren ise kalan konserlerin planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi.

İKSV’den Kültür Servisi’ne yapılan açıklamada “Söz konusu sanatçıların yaşanan olaylar ve güvenlik kaygıları nedeniyle Türkiye’ye gelmek istememesi veya uçuşlarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle Türkiye’ye gelemediğinden konserlerin iptal edildiği” aktarıldı. IKSV yetkilisi, Caz Festivali’nin planlandığı gibi sürmesi için çaba gösterdiklerini söylerken, sonrasında da programda yeni değişiklikler olabileceğini belirtti.

Öte yandan, bugün saat 21.30’da Zorlu PMS’deki Kurt Elling konseri planlandığı gibi gerçekleşecek.

 

ETİKETLER

İKSVİstanbul Caz Festivalikonserleriptaletkinlikler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24