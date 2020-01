Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'DA düzenlenen 1\'inci Uluslararası Turkcell Bodrum Caz Festivali\'nde Ayhan Sicimoğlu rüzgarı esti.

LEO Organizasyon; Bodrum Belediyesi ve Caz Derneği\'nin destekleri ile Turkcell\'in sponsorluğunda düzenlenen Bodrum Caz Festivali programı kapsamında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği\'nde Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konser verdi. Latin müziğin başarılı temsilcisi Sicimoğlu ve Latin All Stars Grubu, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Bolero, salsa, çaça gibi dansların müziklerinden oluşan konseri yaklaşık 1500 kişi izledi. Zaman zaman izleyiciler ile şakalaşan Ayhan Sicimoğlu, sahne performansıyla dikkat çekti. Yaklaşık 2 saat süren müzik şöleninin ardından Sicimoğlu ve Latin All Stars Grubu, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Festival kapsamında bu akşam Karsu, Bodrum Kalesi\'nde sahne alacak.



