Caz efsanesi Louis Armstrong'un CIA operasyonlarında kullanıldığı iddia edildi; "O bir Truva Atı'ydı"

Efsanevi caz müzisyeni Louis Armstrong’un, ABD’nin Afrika’daki halkla ilişkiler çalışmalarında yer alırken, aslında CIA tarafından gizli operasyonlar için kullanıldığı öne sürüldü. "Beyaz Kötülük" adlı kitabın yazarı Susan Williams “Armstrong CIA için aslında bir Truva Atı’ydı. Bu gerçekten çok üzücü" dedi.

CIA’nin 1950 ve 1960’lı yıllarda Orta ve Batı Afrika’daki faaliyetlerini aktaran Beyaz Kötülük kitabının yazarı ve Londra Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Susan Williams, Louis Armstrong’un ABD istihbaratı tarafından kullanıldığını iddia etti.

ABD’nin Afrika ülkelerindeki imajını iyileştirmek amacıyla düzenlenen birkaç aylık Afrika turnesine katılan Armstrong'un CIA operasyonlarındaki rolünü bilmediğini söyleyen Williams şöyle dedi: "Armstrong CIA için aslında bir Truva Atı’ydı. Bu gerçekten çok üzücü. Armstrong doğru veya yanlış gördüklerine tamamen aykırı bir şekilde bir çıkara hizmet etmek üzere kullanıldı. Bilseydi, dehşete düşerdi"

"CIA uranyum madenleri için yetkililere ulaştı"

Willams'ın kitabına göre, Armstrong 'a1960 yılının kasım ayında Kongo’da eşi ve bir ABD’li diplomatla birlikte katıldığı yemekte ev sahibinin siyasi ataşe olarak tanıtıldığı ancak aslında bu kişinin CIA'nin Kongo şefi Larry Devlin olduğu belirtildi. Yemekteki diğer ABD’li istihbarat yetkililerinin, Afrika ülkesi Kongo’da Armstrong’un turnesini, o dönem ülkeden yeni ayrılan, stratejik olarak çok önemli ve oldukça zengin Katanga eyaletine erişim sağlamak için kullandığı da kaydedildi.

Williams, Armstrong olmasaydı, CIA yetkililerinin, bin 500 ton uranyuma sahip Katanga madencilik altyapısından üst düzey yetkililerle görüşemeyeceklerini aktardı.

Demokratik yollarla seçilen ilk başbakan Lumumba, Armstrong'un turundan iki ay sonra öldürüldü

CIA'nin o dönem Kongo'da demokratik yollarla seçilen ilk Başbakan Patrice Lumumba'yı öldürmeyi amaçladığını aktaran kitap, Armstrong ve Devlin'in yemek yediği bölgeye yakın bir yerde Lumumba'nın kendi başbakanlık konutunda, CIA destekli asker Mobutu'nun destekçileir tarafından esir tutulduğu vurgulandı. Kitap, Armstrong'un Afrika turundan iki ay sonra Lumumba'nın Katanga'da öldürüldüğünü belirtti.