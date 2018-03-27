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Spor

Çaylağın dönüşü muhteşem oldu!

Markelle Fultz'un parkeye adım attığı karşılaşmayı Denver Nuggets kazandı

27 Mart 2018 14:18

Denver Nuggets123-104 yenen Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, sakatlığı yüzünden 23 Ekim'den beri sahalardan uzak kalan draft 1 numarası Markelle Fultz'un parkeye adım attığı Denver Nuggets karşılaşmasını, 123-104 kazandı.

Ev sahibi 76ers'ta Joel Embiid 20 sayı, 13 ribaunt, Dario Saric 20 sayı, 6 ribaunt ve Ben Simmons 7 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle oynadı. Çaylak Fultz, 14 dakikada 10 sayı ve 8 asist üretti. Ersan İlyasova ise 11 sayı, 6 ribaunt, 3 blokluk katkı yaptı.

Nuggets'ta Will Barton'ın 25 sayı, Paul Millsap'ın 16 sayı, 9 ribaunt ve Jamal Murray'nin 17 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-New York Knicks: 137-128 (uzatmada)

Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 112-106

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 123-104

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 93-101

Phoenix Suns-Boston Celtics: 94-102

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Markelle FultzDenver NuggetsNBAPhidelphia 76ers

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