Çaylağın dönüşü muhteşem oldu!

Denver Nuggets'ı 123-104 yenen Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.



NBA'e 5 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, sakatlığı yüzünden 23 Ekim'den beri sahalardan uzak kalan draft 1 numarası Markelle Fultz'un parkeye adım attığı Denver Nuggets karşılaşmasını, 123-104 kazandı.



Ev sahibi 76ers'ta Joel Embiid 20 sayı, 13 ribaunt, Dario Saric 20 sayı, 6 ribaunt ve Ben Simmons 7 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle oynadı. Çaylak Fultz, 14 dakikada 10 sayı ve 8 asist üretti. Ersan İlyasova ise 11 sayı, 6 ribaunt, 3 blokluk katkı yaptı.



Nuggets'ta Will Barton'ın 25 sayı, Paul Millsap'ın 16 sayı, 9 ribaunt ve Jamal Murray'nin 17 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.



Sonuçlar



Charlotte Hornets-New York Knicks: 137-128 (uzatmada)



Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 112-106



Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 123-104



Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 93-101



Phoenix Suns-Boston Celtics: 94-102