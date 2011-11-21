-ÇAYKUR ''helal gıda'' sertifikası alacak RİZE (A.A) - 21.11.2011 - ÇAYKUR, helal gıda sertifikası almak için gerekli işlemlere başladı. ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde tanıtım ve reklam faaliyetlerine önem verdiklerini, böylece ihracatı arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Türk çayının dünyada üzerine kar yağan tek çay olduğunu dolayısıyla organiğe en yakın çay olduğunu ifade eden Sütlüoğlu, ''Çayımızda zararlı haşere olmadığı için zirai mücadele yapmaya gerek olmuyor. Dolayısıyla çayımızda pestisit bulunmamaktadır. Bu özelliklerimizi anlatmak için çaba harcıyoruz'' dedi. Sütlüoğlu, İslam coğrafyasına çay ihraç etmek istediklerini kaydederek, ''Bu ülkelerde helal gıda sertifikasına önem veriliyor. Bu nedenle bu sertifikayı almamız zorunlu hale geldi. Çünkü bu pazar her geçen gün büyüyor. Bu amaçla helal gıda sertifikası almak için işlemlere başladık. Bu sertifikayı alarak kurumumuz için önemli bir eksikliği gidermiş olacağız'' diye konuştu.