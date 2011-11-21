T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ÇAYKUR ''helal gıda'' sertifikası alacak RİZE (A.A) 

21 Kasım 2011 15:43

-ÇAYKUR ''helal gıda'' sertifikası alacak RİZE (A.A) - 21.11.2011 - ÇAYKUR, helal gıda sertifikası almak için gerekli işlemlere başladı. ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde tanıtım ve reklam faaliyetlerine önem verdiklerini, böylece ihracatı arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Türk çayının dünyada üzerine kar yağan tek çay olduğunu dolayısıyla organiğe en yakın çay olduğunu ifade eden Sütlüoğlu, ''Çayımızda zararlı haşere olmadığı için zirai mücadele yapmaya gerek olmuyor. Dolayısıyla çayımızda pestisit bulunmamaktadır. Bu özelliklerimizi anlatmak için çaba harcıyoruz'' dedi. Sütlüoğlu, İslam coğrafyasına çay ihraç etmek istediklerini kaydederek, ''Bu ülkelerde helal gıda sertifikasına önem veriliyor. Bu nedenle bu sertifikayı almamız zorunlu hale geldi. Çünkü bu pazar her geçen gün büyüyor. Bu amaçla helal gıda sertifikası almak için işlemlere başladık. Bu sertifikayı alarak kurumumuz için önemli bir eksikliği gidermiş olacağız'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24