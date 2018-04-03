T24 LogoT24 Logo
Spor

Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Vedat Muriç, gol orucunu bozdu

Aytekin KALENDER / RİZE,(DHA) - ÇAYKUR Rizespor’un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kosovalı forvet Vedat Muriç, 8 hafta sonra attığı iki golle gol orucunu bozdu

03 Nisan 2018 14:03

Aytekin KALENDER / RİZE,(DHA) - ÇAYKUR Rizespor’un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kosovalı forvet Vedat Muriç, 8 hafta sonra attığı iki golle gol orucunu bozdu.
Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un formasını giyen Kosovalı golcü Vedat Muriç, uzun süren gol hasretini İstanbul deplasmanında dindirdi. Çaykur Rizespor, ligin 29’uncu haftasında deplasmanda İstanbulspor’u 3-2 yenerken, Muriç bu karşılaşmada yeşil-mavililer adına 2 gole imza attı. En son ligin 20\'nci haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında rakip fileleri havalandıran golcü oyuncu, böylece 8 hafta sonra yeniden golle tanıştı.
Devre arasında kaptan Leonard Kweuke’nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle forvet hattına takviye için Çaykur Rizespor’un kadrosuna kattığı Muriç, yeşil-mavili forma altında çıktığı 11 maçta 6 gol kaydetti.
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDERRİZEDHARizesporunKosovalıVedat MuriçSpor TotoLigRizesporMuriçEnBüyükşehir Belediye ErzurumsporDevreLeonard KweukeninFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24