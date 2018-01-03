Çaykur Rizesporlu Samudio: Süper Lig'e geri dönmek istiyoruz

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - TFF 1\'inci Lig’de gol krallığı sıralamasında 9 golle zirvede yer alan Çaykur Rizespor’nun Paraguaylı forveti Brain Jose Samudio, gol kralı olmak değil, takımının Süper Lige geri dönmesini istediğini açıkladı.

Ligin ilk yarısında 16 maçta forma giyen ve 9 gol atan tecrübeli forvet Samudio, lige verilen arada çok iyi hazırlanarak sezonun ikinci yarısında daha iyi bir grafik çizmek istediklerini söyledi. Samudio, \"İlk devreyi 3\'üncü sırada tamamladık. İstemediğimiz puan kayıpları oldu. Hocamız bizimle devamlı konuşuyor. Her zaman sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Benim karşılaşmalarda gol atmamdan çok takımın kazanması önemli. Sezon sonu ne kadar gol atarım diye kafamda belirlediğim bir rakam ve hedef var ama benim için asıl önemli olan şey takımın Süper Lig’e çıkmasıdır” dedi.

‘FUTBOLA 8 YAŞINDA BAŞLADIM’

Paraguay’da doğan Samudio, futbola 8 yaşımdayken başladığını belirterek şöyle dedi:

\"Futbolla yaşayan bir ailenin içinde büyüdüm. 8 yaşında ATL Fortalza Kulübü\'nde futbola başladım. Uzun yıllar bu kulüpte futbol hayatımı sürdürürken 17 yaşında kadar İspanya’ya gittim. Hedefim futbolda iyi bir yere gelmekti. Bunun için her zaman azimle görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyordum. ATL Fortalza Kulübü’nde uzun bir süre futbol oynadığım için bende yeri çok farklıdır. Bugün Çaykur Rizespor’da futbol oynuyorsam bunda ATL Fortalza’nın etkisi büyüktür. Gelişimimi bu kulüpte tamamladıktan sonra ülkemden ayrılarak İspanya’ya gitme fırsatım oldu”

‘AİLECE FUTBOLCUYUZ’

Ailesinin Paraguay\'da yaşadığını ifade eden Samudio, \"Maalesef ailemden uzaktayım. Ama biz futbolcular faydalı olacağımız yerlere mecburen transfer oluyoruz. Ben de Rize’deyim. Paraguay’da yaşayan 5 kardeşim var. Biz futbolun içinden gelen bir aileyiz. Babam da futbol oynadı. Kardeşlerim, amcalarım ve kuzenlerim de öyle. Neredeyse bütün ailem futbolcu. Babam şimdilerde ise uzun bir süredir sebze ve meyve satarak çalışıyor. İspanya’dan sonra Brezilya’ya futbol oynamak için gittim. Brezilya\'nın Seri B ekiplerinden Guarani’de forma giyerken beni seyreden Çaykur Rizespor’un teknik hocası beni transfer etmek istedi. Ben de bu teklifi ailemle, hocalarımla değerlendirerek kabul ettim\" dedi.

Rize’de futbol oynadığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Brain Jose Samudio, “Şehri ve taraftarı kısa sürede benimsedim. Çaykur Rizespor ve takım arkadaşlarım bana kucak açtı. Ben de bu ilgiye karşılık vermeye çalışıyorum. Hedeflediğimiz yolda başarılara imza atacağımıza eminim” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YARDIMCI: ARA TRANSFERDE ÖNCELİĞİMİZ SAMUDIO

Transfer döneminde önceliklerinin Paraguaylı futbolcuları Braian Samudio\'nun bonservisini almak olduğunu vurgulayan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, \"Ara transferde önceliği Samudio\'ya vereceğiz. Samudio genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Rize\'ye ve Çaykur Rizespor\'a da uyum sağladı. Sözleşmesindeki satın alma opsiyonumuzu kullanarak bonservisini almak istiyoruz. Bunun için de görüşmeleri sürdürüyoruz\" dedi.

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