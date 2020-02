Çaykur Rizesporlu Samudio: "Ankaragücü maçıyla her şeyi normale döndüreceğiz"

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)



Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor\'un Paraguaylı forvet oyuncusu Braian Samudio, Ankaragücü maçını kazanıp her şeyi tekrar normale döndürmek istediklerini söyledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Braian Samudio, Altınordu maçına iyi hazırlanmalarına rağmen istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Samudio, \"Ankaragücü maçına final havasında hazırlanıyoruz. Ankaragücü maçını kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Önemli bir maça çıkacağız ve bu maçı kazanıp her şeyi normale döndürmek istiyoruz. Taraftarların benden bir beklenti içinde olduklarını biliyorum. Henüz en iyi seviyeme ulaştığımı düşünmüyorum. Antrenmanlarda kendimi daha fazla geliştirmek ve en iyisini yapabilmek adına çalışıyorum\" dedi.

Samudio ayrıca, takımdaki geleceği hakkında konuşmak için erken olduğunu ve şu an tek düşüncesinin Çaykur Rizespor\'u yeniden Süper Lig\'e çıkarmak olduğunu söyledi. Süper Lig hedefine ulaştıkları zaman Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ile bir araya gelerek karar verebileceğini ifade eden Samudio, önceliğinin şu an bu konu olmadığını sözlerine ekledi.

