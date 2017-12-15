Çaykur Rizesporlu oyuncu Ovacıklı: "Hedefimiz devreyi 'ilk 2' içinde tamamlamak"

Aytekin KALENDER RİZE, (DHA)- ÇAYKUR Rizesporlu oyuncu Orhan Ovacıklı, 15\'inci hafta itibari ile istedikleri yerde olmadıklarını belirterek, “Hedefimiz her zaman ilk 2 içinde olmaktı. Devre arasını ilk 2\'de tamamlamak istiyoruz” dedi.

Çaykur Rizespor\'un kaptanlarından Orhan Ovacıklı, hem takımın hem de kendi performansı hakkında açıklamalarda bulundu. Ligin ilk devresinin son iki maçına çıkacaklarını ifade eden Ovacıklı, “Geçtiğimiz hafta Giresun deplasmanında mağlup olduk. Kazansaydık bizim için önemli bir avantaj olacaktı. Yukardaki takımlar puan kaybetmişti. Bu avantajı değerlendiremedik. Bu hafta 4 puan üzerimizde olan Ümraniyespor’u evimizde ağırlayacağız. Deplasmanda kaybettiğimiz puanları bu hafta telafi etmeliyiz. İçerde kesinlikle puan kaybına tahammülümüz yok. Bu ciddiyetle maça hazırlanıyoruz. Hedefimiz son iki maçtan 6 puan çıkartarak ilk devreyi ilk iki içinde tamamlamak. Bu altı puanla kötü gibi görünen devreyi de en iyi şekilde bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

\"KÖTÜ GİDİŞATI TELAFİ EDECEK ŞANSIMIZ VAR\"

Gol atmada sorun yaşamadıklarını da kaydeden Ovacıklı, “Gol atıyor ama çok kolay da gol yiyoruz. Bu skorlar da bizi çok üzüyor. Kimin hatası var nerede hata yapıyoruz bunları tartışıp konuşuyoruz. Geride kalan haftalarda bu kötü gidişi telafi edecek çok şansımız var. Önce bu iki maçı en iyi skorlarla geçip ikinci devrede daha iyi bir Rizespor, bambaşka bir takım izlettirmek istiyoruz\" diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Rizespor, yarın saat 15.30\'da kendi sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını da bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Orhan Ovacıklı\'nın açıklamaları

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