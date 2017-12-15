T24 LogoT24 Logo
Spor

Çaykur Rizesporlu oyuncu Ovacıklı: "Hedefimiz devreyi 'ilk 2' içinde tamamlamak"

Aytekin KALENDER RİZE, (DHA)- ÇAYKUR Rizesporlu oyuncu Orhan Ovacıklı, 15'inci hafta itibari ile istedikleri yerde olmadıklarını belirterek, “Hedefimiz her zaman ilk 2 içinde olmaktı

15 Aralık 2017 17:05

Aytekin KALENDER RİZE, (DHA)- ÇAYKUR Rizesporlu oyuncu Orhan Ovacıklı, 15\'inci hafta itibari ile istedikleri yerde olmadıklarını belirterek, “Hedefimiz her zaman ilk 2 içinde olmaktı. Devre arasını ilk 2\'de tamamlamak istiyoruz” dedi.
Çaykur Rizespor\'un kaptanlarından Orhan Ovacıklı, hem takımın hem de kendi performansı hakkında açıklamalarda bulundu. Ligin ilk devresinin son iki maçına çıkacaklarını ifade eden Ovacıklı, “Geçtiğimiz hafta Giresun deplasmanında mağlup olduk. Kazansaydık bizim için önemli bir avantaj olacaktı. Yukardaki takımlar puan kaybetmişti. Bu avantajı değerlendiremedik. Bu hafta 4 puan üzerimizde olan Ümraniyespor’u evimizde ağırlayacağız. Deplasmanda kaybettiğimiz puanları bu hafta telafi etmeliyiz. İçerde kesinlikle puan kaybına tahammülümüz yok. Bu ciddiyetle maça hazırlanıyoruz. Hedefimiz son iki maçtan 6 puan çıkartarak ilk devreyi ilk iki içinde tamamlamak. Bu altı puanla kötü gibi görünen devreyi de en iyi şekilde bitirmek istiyoruz” diye konuştu.
\"KÖTÜ GİDİŞATI TELAFİ EDECEK ŞANSIMIZ VAR\"
Gol atmada sorun yaşamadıklarını da kaydeden Ovacıklı, “Gol atıyor ama çok kolay da gol yiyoruz. Bu skorlar da bizi çok üzüyor. Kimin hatası var nerede hata yapıyoruz bunları tartışıp konuşuyoruz. Geride kalan haftalarda bu kötü gidişi telafi edecek çok şansımız var. Önce bu iki maçı en iyi skorlarla geçip ikinci devrede daha iyi bir Rizespor, bambaşka bir takım izlettirmek istiyoruz\" diyerek sözlerini tamamladı. 
Öte yandan Rizespor, yarın saat 15.30\'da kendi sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını da bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

FOTOĞRAFLI 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Orhan Ovacıklı\'nın açıklamaları 
- Antrenmandan görüntüler

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDER RİZE DHARizesporluOrhan OvacıklıRizespor Orhan OvacıklıLiginOvacıklıGiresunKazansaydıkYukardakiBuDeplasmandaHedefimizGİDİŞATI TELAFİ EDECEKVAR" GolOvacıklı“GolKiminGerideRizespor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24