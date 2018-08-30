Çaykur Rizesporlu Mehmet Uslu: "Çok kırılgan bir yapımız var"

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)



Çaykur Rizesporlu Mehmet Uslu, Antalyaspor karşısında ligdeki ilk galibiyetlerini almak istediklerini belirterek, \"Çok kırılgan bir yapımız var. Defansif anlamda oyunumuzu sertleştirmemiz lazım\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor\'da hazırlıklar sürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri\'nde yapılan antrenman öncesi yeşil-mavililerin başarılı defans oyuncusu Mehmet Uslu takımın son durumunu değerlendirdi. Son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında beklentilerin altında kaldıklarını belirten Mehmet, \"Ligde oynadığımız ilk iki maçta iyi bir oyun ortaya koymamıza rağmen bunu sonuca yansıtamadık. Son hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ise beklentilerin altında kaldığımızın farkındayız. Özellikle ilk 45 dakikadaki oyunumuza baktığımız zaman kazanılan 1 puanın sevindirici olduğunu düşünüyorum. Onun dışında ilk iki haftada oynadığımız futbol karşılığında en az 4 puan alabilseydik bu bizim için çok iyi olacaktı\" dedi.

\"HERKES HERKESİ YENEBİLİYOR\"

Lige yeni çıkan bir takım olarak ufak tefek çalkantılar yaşadıklarını ve takıma yeni katılan oyuncular nedeniyle bir uyum sürecinden geçtiklerini dile getiren Mehmet, hafta sonu karşılaşacakları Antalyaspor maçı ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Bu ligde herkes herkesi içerde ve dışarda yenebiliyor. Biz de Antalyaspor karşısında ligin 4\'üncü haftasında ilk galibiyetimizi almayı istiyoruz. Antalyaspor\'un yönetimsel ve maddi konularda birtakım sıkıntılar yaşadığını kamuoyundan hepimiz duyuyoruz. Antalyasporlu futbolcular sonuçta profesyoneller ve geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş\'ı yendiler, bunun morali ile karşımıza çıkacaklar. Hedefimiz daha yukarıları çıkmak ve daha fazla galibiyet almak. İyi bir takım olduğumuzu ve şu an için karamsarlığa düşülecek bir durum olmadığına inanıyorum. İnşallah Antalyaspor maçında ilk iki haftada ortaya koyduğumuz futbolun biraz daha üzerine çıkarak ilk galibiyetimizi almak istiyoruz.\"

\"İSTER İSTEMEZ UYUM SÜRECİ OLUYOR\"

Farklı kıtalardan ve farklı dilleri konuşan futbolcuların takıma katılmasıyla bir uyum süreci yaşadıklarını ifade eden Mehmet Uslu, \"Transfer süreci bitmeden sürekli son dakikalara kadar gelenler ve gidenler oluyor. Aramıza katılan arkadaşlardan geç gelen ve hazır olmayanlar da var. Biz lige yeni çıkmış bir takımız ve aramıza 10 taneye yakın yeni transfer katıldı. Bu durumda ister istemez bir uyum süreci oluyor. Farklı kıtalardan ve farklı dilleri konuşan arkadaşlar aramıza katıldı ve anlaşmamız biraz zaman alabiliyor. Biz bu uyum sürecini çok daha aşağıya çekerek güzel bir oyun ortaya sunup kazanmak istiyoruz. Takım olarak pozisyona girme ve gol atma konusunda sorun yaşamadığımızı düşünüyorum. Biraz defansif anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Açıkçası çok kırılgan bir yapımız var. Defansif anlamda oyunumuzu sertleştirmemiz lazım. Bu sayede verdiğimiz pozisyonları yarıya indirebiliriz\" diye konuştu.

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