Çaykur Rizespor'da Üzülmez'den 'revizyon' sinyali

Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor\'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, sahalarında kaybettikleri Altınordu maçı sonrası takımda revizyona gideceğinin sinyalini verdi.

Kendi sahasında Altınordu’ya 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor’un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, değerlendirmelerde bulundu. Mağlubiyetle geçen bir haftayı geride bıraktıklarını ifade eden Üzülmez, \"Bu maçın telafisi için Ankaragücü maçına çıkacağız. Takım olarak bu maça iyi hazırlandık. Ankaragücü maçında bizi zor bir deplasman bekliyor. Güçlü ve dirençli bir takımla karşılaşacağız. Bu mücadeleye daha dirençli bir kadro çıkarmayı düşünüyorum. Genç, henüz şans bulamayan oyuncularımız üstüne koyarak antrenmanda kendilerini gösteriyorlar. Önümüzdeki maçta Çaykur Rizespor\'u farklı bir kadro ile sahada görebiliriz” dedi.

\'ROBİN YALÇIN\'IN YERİNİ DOLDURAMADIK\'

Robin Yalçın\'ın eksikliğini fazlasıyla hissettiklerini ifade eden Üzülmez şöyle dedi:

\"Saha içinde gösterişli bir oyun sergilemiyor gibi görünse de Robin verimlilik açısından takımın en önemli oyuncularından biri. Top rakibe geçtiği zaman ikinci bölgede rakibi en erken karşılayan ve baskı yapan oyuncumuz olduğu için Robin Yalçın\'ın sakatlığı nedeniyle o bölgede bir sıkıntı yaşıyoruz. Robin Yalçın\'ın eksikliğinde Altınordu maçında pas trafiğini arttırmak için Abdullah, Recep ve Galip ile o bölgede oynadık. Bu üçlü tabii ki kötü bir maç çıkarmadı ama her zaman dediğim gibi bu ligde en önemli olan şey mücadele. Asla mücadeleyi elden bırakmamanız gerekiyor. Altınordu maçında pas trafiğini arttırmaya çalıştık ancak mücadele konusunda Robin Yalçın\'ın olmaması bizi geriye düşürdü.”

SAKATLARDAN İYİ HABER

Sakatlıkları bulunan oyuncuların durumu ile ilgili konuşan Üzülmez, “Kweuke, bire bir antrenmanlara katılıyor. Pazartesi günü takımla çalışmaya başlayacağını ümit ediyorum. Robin Yalçın\'ın tedavisi Almanya\'da, Petrucci\'nin tedavisi ise İtalya\'da sürüyor. Onlar da pazartesi günü aramıza katılacaklar. Bu oyuncuların aramıza katılması bizim için çok önemli. Takım içerisindeki rekabetin artması ve ikinci bölgede takım olarak sertlik ve mücadele kazanmamız için sakat oyuncularımızın bir an önce aramıza katılmasını bekliyorum” dedi.

\"BU ZAMANA KADAR BAZI KONULARDA SESSİZ KALDIM\"

Bu zamana kadar bazı konularda sessiz kaldıklarını söyleyen Üzülmez, \"Bundan sonra takımım hakkında kim ne söylediyse cevabını vereceğim. Fazla sessiz kalmanın iyi olmadığını hakemlerin son haftalarda bizim aleyhimize ve rakiplerimizin lehine verdikleri bariz kararlardan anladım. Biz mücadele ettiğimiz her takıma saygı duyuyoruz. Ancak bazı kişiler bize saygı duymayıp, hakkımızda algı operasyonları yapıyorlarsa bundan sonra onlara ilk cevap verecek kişi ben olacağım. Çaykur Rizespor\'un menfaatlerini başkanımız en iyi şekilde kolluyor, ben de teknik direktör olarak Çaykur Rizespor\'a karşı yapılan her türlü algı operasyonunda sesimi çıkartacağım” ifadelerini kullandı.

