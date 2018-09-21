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Spor

Çaykur Rizespor'da Üzülmez dönemi sona erdi

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) - ÇAYKUR Rizespor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi sonlandırıldı

21 Eylül 2018 17:41

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) -
ÇAYKUR Rizespor\'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi sonlandırıldı. 
Çaykur Rizespor\'da alınan kötü sonuçlar üzerine yönetim, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolları ayırma kararı aldı. Üzülmez\'in istifasını isteyen yönetim, kararını bildirdi. Alacaklarını peşin isteyen ve yönetimin taksit teklifini geri çeviren Üzülmez ile anlaşma sağlandı. Yönetim, Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdı.
Çaykur Rizespor\'da teknik direktörlük görevine ise Okan Buruk getirildi. 

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