Çaykur Rizespor'da Traore hayal kırıklığı yarattı

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) -

Çaykur Rizespor\'un sezon başında Nottihgham Forest takımından kadrosuna kattığı Armand Traore, geride kalan haftalarda beklenen katkıyı sağlayamadı.

Monaco altyapısından yetişen, Arsenal ve Juventus gibi önemli takımlarda forma giyen 29 yaşındaki Senegalli futbolcu bu sezon yeşil-mavili forma altında sadece kupada oynanan Tarsus İdman Yurdu maçında forma giyebildi. Çaykur Rizespor\'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı en çarpıcı isimlerden birisi olan Armand Traore, geride kalan haftalarda hayal kırıklığı yarattı. Arsenal ve Juventus gibi Avrupa\'nın dev kulüplerinde futbol oynayan Traore, yıldız transfer olarak geldiği Çaykur Rizespor\'da sadece bir resmi maçta sahaya çıkabildi. Senagalli futbolcu yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle de bir türlü istikrarı yakalayamadı ve takımına katkı veremedi. Spor Toto Süper Lig\'de geride kalan 12 haftada Traore hiçbir maçta süre alamadı. 12 maçın 8\'inde yedek kulübesinde oturan Senagalli futbolcu bu maçlarda oyuna dahil olamadı. Traore, bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur müsabakasında Tarsus İdman Yurdu\'na karşı 90 dakika sahada kaldı.

BURUK: \"TRAORE\'NİN DAHA FAZLA İSTEMESİ GEREKİYOR\"

Traore\'nin son durumu hakkında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Traore\'den biz de dahil olmak üzere herkesin bir beklentisi var. Kendisini kupada ve hazırlık maçlarında oynattık. Kariyeri iyi bir oyuncu bizde kendisini oynatarak durumunu görmek istiyoruz. Bize geldiğinde Mart ayından beri top oynamamıştı. Buna bağlı olarak maç eksiği var ve antrenmanlarda zaman zaman adalesinden sıkıntılar yaşıyor. Bu durum takımla olan devamlılığını da etkiliyor. Son haftalarda takım ile birlikte antrenmanda oynatmaya çalıştık ancak arka adalesinde yine bir sorun yaşadı. Burada oyuncunun daha fazla istemesi gerekiyor. Traore bu takımın bir parçası olarak kendisini göstermesi için daha çok çalışmalıdır. Eksiklerini kapatarak, takıma destek olması lazım. Bazı yabancı oyuncuların uyum süresi daha fazla oluyor. Ailesi yanında değil ve bu durum mental anlamda da sıkıntılar yaratıyor. Her oyuncumuz gibi Traore\'yi kazanmak ve takımın önemli bir parçası yapmak için çalışacağız. Takım olarak ne kadar çok oyuncumuz olursa, özellikle eksiklerimizin olduğu haftalarda bizim açımızdan daha iyi olacaktır.\"

KARİYERİNDE ÖNEMLİ KULÜPLER VAR

Monaco ve Arsenal altyapılarında futbola başlayan Traore, 2006-2007 sezonunda Arsenal A takımına yükseldi. 2008-2009 sezonunda bir diğer İngiliz ekibi Portsmouth\'ta kiralandı. Traore 2010-2011 sezonunda ise Arsenal tarafından İtalyan devi Juventus\'a kiralandı. Juventus\'ta geçirdiği bir sezonda Traore toplam 12 maçta süre aldı.

2011-2012 sezonunda Arsenal macerasını tamamlanan Traore, QPR\'a transfer oldu. Genellikle kiralık gönderildiği ve fazla şans bulamadığı Arsenal formasını toplamda 32 kez giyen Traore, bu maçlarda 2 asist yaptı. QPR\'da en istikrarlı sezonları geçiren Traore, toplamda 92 maçta QPR forması giydi ve 2 gol kaydetti. QPR\'dan sonra İngiltere\'den ayrılmayan Traore, adada yer alan takımlardan Cardiff ve Nottingham Forest formalarını giydikten sonra Çaykur Rizespor\'a imzayı attı.

Altyapılarda Fransa Milli Takımı forması da giyen Traore, milli takım tercihini doğduğu Fransa\'nın yerine vatandaşı olduğu Senegal\'den yana kullandı.

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