Çaykur Rizespor'da transferler netleşiyor

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, transfer çalışmalarına ilişkin takımdan 3 oyuncu ile yolların ayrılacağını belirterek yeni transferlerin 2 hafta içinde netleşeceğini söyledi.

Spor Toto 1\'inci Lig\'i şampiyon bitirerek, bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig\'e yükselen Çaykur Rizespor\'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, transfer çalışmaları hakkında konuştu. Üzülmez, Süper Lig\'in daha zorlu bir arena olduğunu belirterek şunları kaydetti: \"Süper Lig, rekabetin üst düzey olduğu bir lig. Başkanımız 3 oyuncu der, biz 5 oyuncu olsun deriz ancak orta noktada buluşuruz. Doğru bir kadro mühendisliği yapmak istiyoruz. Önemli olan nokta bu. Başkanımız Hasan Kemal Yardımcı, Rizespor\'u seven ve kulübün menfaatlari doğrultusunda gecesini gündüzüne katarak çalışan bir başkan. Transfer konusunda elinden gelen gayreti ortaya koyuyor.\"

\"TRANSFERLER 1-2 HAFTA İÇİNDE NETLEŞİR\"

Üzülmez, kulübün transfer için görüştüğü ve incelediği bazı oyuncuların olduğunu ve bu oyuncuların durumunun 1-2 hafta içinde netlik kazanacağını da söyledi. Takımdan 2-3 oyuncuya yolların ayrılacağını bildirdiklerini ifade eden Üzülmez, \"Çaykur Rizespor markasını daha ileriye taşıyacak ve sempati duyulayacak bir takım yaratmak istiyoruz\" diye konuştu.

\"BU ALGIYI YIKMAK İSTİYORUZ\"

Çaykur Rizespor\'un kamuoyunda adlandırılan \'Asansör takım\' algısını yıkmak istediklerini de vurgulayan Üzülmez şöyle dedi: \"Çaykur Rizespor, Süper Lig\'de mücadele ettiği son 3 sezonda kümede kalma savaşı verdi. Biz bu algıyı yıkmak istiyoruz. Takıma katılacak olan ve gidecek olan oyuncular olacaktır. Süper Lig\'e yükselmemizde pay sahibi olan oyuncularla bile yola devam edemeyebiliriz. Manevi anlamda bu durumlar kolay olmuyor ancak duygusallığımızı yenmemiz gerekiyor.\"

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