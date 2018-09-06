Çaykur Rizespor'da teknik adam krizi

RİZE,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig’de 4 haftada sadece 2 puan toplayabilen Çaykur Rizespor’da, yönetim tarafından istifası istenen teknik direktör İbrahim Üzülmez krizi yaşanıyor. Tazminat isteyen Üzülmez, yönetimle anlaşamadı.

Çaykur Rizespor yönetimi alınan kötü sonuçlar üzerine teknik direktör İbrahim Üzülmez\'in istifasını istedi. Yönetim, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yapılan görüşmede tazminat konusunda anlaşılamadı. Yönetim, tazminat ödemeden yollarını ayırmak istediği Üzülmez\'le yeniden görüşecek. Çaykur Rizespor, yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Okan Buruk, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu ile temasa geçen yeşil mavililer de görüşmeler sürüyor. Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, teknik direktör arayışlarının sürdüğünü açıkladı. Bakır, \"Sezon başında yeni transferler yaptık. Sezona da iyi başlamak istiyorduk. İyi oynayıp puanlar kaybetmek bizi de taraftarıda üzdü. Adaptasyon biraz süreç alabiliyor. 4\'üncü haftada Erzurumspor maçı hariç, 3 maçta iyi oynayıp kayıplar yaşadık. Taraftar, futbolcular, teknik heyet ve yönetim olarak üzüntülüyüz. Özellikle taraftarımızın beklentisinin farkındaydık. Şartları zorlayarak transferler yaptık. Önemli oyuncuların dışında gelecek vadeden genç oyuncular da kadroya kattık. Kaybediş şeklimiz bizde bir değişim ihtiyacını yarattı. Demoralizasyon durumunun ortadan kalkması adına bir karar oluştu. Biz saygıyı önde tutuyoruz. Bazı yayın organlarında İbrahim Üzülmez istifa ettirildi gibi haberler çıktı. Biz hocamızla bir araya geldik. Bugün de yarın da gerekli temaslar kuracağız. Bir değişim kararı verdik, resmileştireceğiz. Bugün değişim kararı kesinleşir\" dedi.

\"AMACIMIZ YERLİ BİR HOCAYLA ÇALIŞMAK\"

Henüz herhangi bir teknik direktörle temas halinde olmadıklarını belirten Bakır, \"Hocamızla son görüşmeyi yaptıktan sonra görüşmelere başlayacağız. Amacımız yerli bir hoca ile çalışmak. Şu anda boşta olan deneyimli isimler var. Böyle bir süreç olacak. Ama İbrahim Üzülmez hoca ile yollarımızı resmi olarak ayırmadan görüşmeler başlamayacak. Yeni hocamızla süreç yollar ayrıldıktan sonra başlayacak. İbrahim hocanın gelecekte başarılı olacağına inanıyoruz. Futbolda değişimler olabiliyor. Hocanın Türk futboluna katkıları olacağına inanıyoruz\" diye konuştu.

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