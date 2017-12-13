T24 LogoT24 Logo
Spor

Çaykur Rizespor'da Milosevic ile yollar ayrıldı

RİZE,(DHA)- TFF 1'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor kulubü, yaptığı açıklamayla sezon başı Beşiktaş’tan kiralık olarak renklerine bağladığı Alexander Sjöström Milosevic ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu

13 Aralık 2017 19:52

RİZE,(DHA)- TFF 1\'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor kulubü, yaptığı açıklamayla sezon başı Beşiktaş’tan kiralık olarak renklerine bağladığı Alexander Sjöström Milosevic ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.
Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır tarafından duyurulan açıklamada şöyle denildi:
\"Sezon başı Beşiktaş’tan kiralık olarak transfer edilen Goran Alexander Sjöström Milosevic ile karşılıklı anlaşılarak kulübümüzle yolları ayrılmıştır. Kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı en içten teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki futbol yaşamlarında da üstün başarılar dileriz. Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RİZEDHA TFFLigRizesporBeşiktaştanAlexander Sjöström MilosevicRizespor Kulübü Yönetim KuruluBasın Sözcüsü Hasan Yavuz BakırGoran Alexander Sjöström MilosevicKulübümüzeCamiamıza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24