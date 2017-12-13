Çaykur Rizespor'da Milosevic ile yollar ayrıldı

RİZE,(DHA)- TFF 1\'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor kulubü, yaptığı açıklamayla sezon başı Beşiktaş’tan kiralık olarak renklerine bağladığı Alexander Sjöström Milosevic ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır tarafından duyurulan açıklamada şöyle denildi:

\"Sezon başı Beşiktaş’tan kiralık olarak transfer edilen Goran Alexander Sjöström Milosevic ile karşılıklı anlaşılarak kulübümüzle yolları ayrılmıştır. Kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı en içten teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki futbol yaşamlarında da üstün başarılar dileriz. Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"