Çaykur Rizespor’da Jakop Jantscher, sözleşmesini feshetti

Çaykur Rizespor Kulübü, orta saha oyuncusu Jakop Jantscher´in 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek olan sözleşmesini, ödemesinin vaktinde yapılmış olmasına rağmen ödeme alamadığını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı haksız feshettiğini açıkladı.

Ödemeler zamanında yapılmıştı

Yeşil mavili takımın basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Jakop Jantscher´in sözleşmesini tek taraflı haksız fesih ettiğini belirterek, “Jakop Jantscher ile rutin ödemeleri kapsamında 25 Kasım 2017 tarihini kapsayan bir ödeme takvimi belirlenip imza altına alınmış ve söz konusu evrakın gereği olan 210 bin Euro tutarındaki ödeme ilk resmi iş günü olan 27 Kasım Pazartesi tarihinde yapılmıştır. Ödemenin vaktinde yapılmış olmasına rağmen Jakop Jantscher, ödeme alamadığını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı fesh etmiştir. Kulübümüz resmi olarak gerçekleştirdiği ödemeye istinaden yapılan tek taraflı fesih için, kulübümüzün haklarını korumak amacıyla yasal işlemleri başlatmış bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

31 Ağustos 2016 tarihinde İsviçre´nin Luzern takımından transfer edilen Jakop Jantscher, yeşil mavililerde 2016-17 sezonunda lig ve kupada toplam 31 maçta forma giyip 5 gol kaydederken, 2017-18 sezonunda ise lig ve kupada 3 maçta görev aldı, 1 gollük performans sergiledi.