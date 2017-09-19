Çaykur Rizespor’da borç krizi

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)

TFF 1’inci Lig ekibi Çaykur Rizespor’da görevi devreden yönetim kulübün borcunun 37 milyon lira olduğunu açıkladı. Buna karşılık görevi devralan yeni yönetim ise hesaplarda borcun 57 milyon lira olarak göründüğünü duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, görevi devraldıkları Metin Kalkavan’ın açıkladığı borcun 37 milyon lira olduğunu hatırlattı, ancak kendi hesaplamalarına göre borcun 57 milyon liraya ulaştığını belirlediklerini söyledi. Görevi vekaleten devraldıkları 8 Ağustos tarihi itibariyle eski yönetimin borçlarını ödemeye başladıklarını hatırlatan Yardımcı, şöyle dedi:

“Bu rakam o gün Genel Kurul’da konuşulmamış olsaydı bende bunları konuşmayacaktım. Vadesi gelmemiş peşinat ve maaş borçları için 7 milyon küsur borcun ilerde gelecek para ile kapatılacak hesabı yapılmış. Bu şekilde borç dediğimiz rakamlara çıkıyor. Bunları Metin başkan çıkıp söylemeseydi bizde bugün bunları çıkıp açıklamazdık. Bizim hesabımız bugünden itibaren başlıyor. Yeni bir yönetim kurulumuz oluştu. Hesapları devralıp görevimize başladık. 8 Ağustos’tan bu yana kullanılan kredi ödemelerini yapıyoruz. Gelen paraları ödemelere gönderiyoruz. Baktık olmuyor bir denetim kurulu çağırarak parasını verip incelemesini yaptırırız. Yarın bir gün bir sorumlulukta bizde hesap vereceğiz. Bunu yönetim kurulum ile görüşerek karar vereceğiz.”

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