Çaykur Rizespor'da B.B. Erzurumspor hazırlıkları başladı

Arzu ERBAŞ / RİZE(DHA)

Çaykur Rizespor, Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Karadeniz ekibi, dün deplasmanda oynadığı ve 1-1 sonra eren Akhisarspor karşılaşmasının ardından Rize’ye döndü. Yeşil-mavili ekip ara vermeden ligin 3\'üncü haftasında, cuma günü oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleşen antrenmanda düz koşu ve dar alanda pas çalışması ile taktik antrenmanı yapıldı.

Öte yandan yeşil-mavililer, bayramın ikinci günü Mehmet Cengiz Tesisleri\'nde bayramlaşma töreni düzenleyecek.

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