Çaykur Rizespor'da başkan Yardımcı istifa etti

Aytekin KALENDER / RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı görevinden istifa etti.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yardımcı, \"Biz kendi içimizde şöyle bir karar aldık. Yönetim kurulu onayıyla ben istifa ederek görevi Hasan Kartal’a devrediyorum. Ben kendisine destek vereceğim. Hasan Bey\'in yönetiminde olacağıma, göreve hazır olduğuma söz verdim. Yeni başkanımız Hasan Kartal’dır. Bu şekilde kamuoyuna duyuruda bulunuyoruz. Dernekte de aynı şekilde devir olacaktır. Ben kendi adıma teşekkür ediyorum\" dedi.

YENİ BAŞKAN HASAN KARTAL

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanlığını devralacak Hasan Kartal ise \"Hasan başkanımız hasta olduğunu belirterek müsaade istedi. Maçlarda yüzünü kopardığını gördüm. Gidişat durumu sağlığını etkileyeceğini düşünerek görevi bize layık gördü. Başkanımızın ve yönetimin desteği ile Rizespor’u çok iyi bir yere getireceğimizden herkes emin oldun. Biz Rize’yi seviyorum, o sevgiyle yola çıkıyoruz. Rizespor’u layık olduğu yere getireceğiz\" diye konuştu.

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