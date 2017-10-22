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Spor

Çaykur Rizespor’da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) TFF 1’inci Lig’in 9’uncu haftasında oynanan Gaziantepspor maçının ardından Çaykur Rizespor’da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

22 Ekim 2017 19:02

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA)

TFF 1’inci Lig’in 9’uncu haftasında oynanan Gaziantepspor maçının ardından Çaykur Rizespor’da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve Gaziantep maçı için Gaziantep’te bulunan yönetim kurulu üyeleri, maç sonrası teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yaptıkları toplantıda Oğulcan Çağlayan, Bright Edomwonyi ve Davide Petrucci’nin Kahramanmaraşspor maçı kadrosundan çıkartılarak Rize’ye gönderilmesi kararını verdi. Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur karşılaşması için Kahramanmaraş deplasmanına giden yeşil-mavililerin kadrosunda da bu 3 futbolcu yer almadı. Futbolcuların durumuna ilişkin son kararın Çarşamba günü yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından verileceği kaydedildi.

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