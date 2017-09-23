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Spor

Çaykur Rizespor'a FİFA'dan iyi haber

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA) - ÇAYKUR Rizespor'un İran'ın Persepolis takımından geçen yıl transfer ettiği ancak dönmesini isteyen İranlı taraftarların ailesine yönelik tehditleri üzerine Avusturya kampından ayrılarak ülkesine dönen forvet oyucusu 23 yaşında

23 Eylül 2017 16:34

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA) - ÇAYKUR Rizespor\'un İran\'ın Persepolis takımından geçen yıl transfer ettiği ancak dönmesini isteyen İranlı taraftarların ailesine yönelik tehditleri üzerine Avusturya kampından ayrılarak ülkesine dönen forvet oyucusu 23 yaşındaki Mehdi Taremi ile ilgili FİFA\'ya yaptığı şikayet sonuçlandı. 

İran\'ın Persian Gulf Pro Lig ekiplerinden Persepolis takımından geçen yıl 2 yıllığına Çaykur Rizespor\'a transfer olan Mehdi Taremi için transferi sonrası bazı taraftarlar \'Ülkene dön\' kampanyası başlatmıştı. Gerçekleşen transferin ardından Çaykur Rizespor Kulübü\'nün internet sitesine de hakaret ve küfür içeren mesajlar gönderen İranlı taraftarlar, oyuncunun İran\'da yaşayan ailesine yönelik de tehditlerde bulundu. İran\'da önceki sezonu gol kralı olarak tamamlayan başarılı oyuncu artan tehdit ve baskılar nedeniyle takımın Avusturya kampını terk ederek ülkesine dönmüştü. Çaykur Rizespor Kulübü, 2 yıllık sözleşmesi bulunan futbolcu için FIFA\'ya başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren FİFA, futbolcunun Çaykur Rizespor\'a 789.500 Euro tazminat ödemesine karar verdi. FİFA ayrıca futbolcuya 4 ay men cezası ve kulübüne iki dönem transfer yasağı verdi.

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