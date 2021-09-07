Çaykur Rizespor, Yaya Sanogo'ya transfer teklifinde bulundu

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bir dönem Arsenal'de forma giyen Yaya Sanogo'ya transfer teklifinde bulundu.

Süper Lig 'de transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Çaykur Rizespor , Yaya Sanogo'nun peşinde. Rizespor'un golcü oyuncuya resmi teklifini yaptığı belirtiliyor.

Foot Mercato'nun haberine göre Huddersfield'den ayrıldıktan sonra serbest kalan Sanogo için iki ekibin ciddi teklifi bulunuyor. Türkiye'den Çaykur Rizespor ve Portekiz'den Portimonense'nin oyuncuya teklifte bulundukları belirtiliyor.

Auxerre altyapısında yetiştikten sonra 2013'te Arsenal'e transfer olan Fildişi Sahili kökenli Fransız oyuncu, sonrasında Crystal Palace, Ajax, Charlton, Toulouse gibi takımların formalarını giymiş ve 2020-21 sezonunun ikinci yarısını da Huddersfield'de geçirmişti.