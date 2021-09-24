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Spor

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu oldu

Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı

24 Eylül 2021 20:36

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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