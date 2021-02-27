Çaykur Rizespor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Konuk ekipte Erdoğan Yeşilyurt 32. dakikada kırtmızı kart gördü. En son Gaziantep FK'yı yenen ev sahibi takım galibiyet hasretini 7 maça çıkardı

Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor kozlarını Çaykur Didi Stadyumu'nda paylaştı.

İki takımda maça kontrollü başladı. Sivasspor Gradel ile ataklar geliştirmeye çalıştı. 14'te Sol çaprazdan ceza sahasına giren Gradel, ortayı yaptı Hakan'ın ceza sahası içinden kafa vuruşu az farkla auta gitti.

32'de Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un Samudio'ya yaptığı müdahale önce sartı kart gördü ardından VAR'a giden hakem, kontrolün ardından sarı kartı iptal edip kırmızı kartı gösterdi. Sivasspor 10 kişi kaldı.

İlk yarı 0-0 sonuçlandı.

Çaykur Rizespor 62. dakikada Sabo ile etkili geldi. Ceza sahası içi sağ çaprazında altıpas üzerinde topla buluşan Sabo, şutunu çekti. Top auta gitti.

72'de seza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Gradel, şutunu çekti. Top savunmada Moroizuk'a çarpıp kaleci Gökhan'da kaldı.

Maç başladığı skorla 0-0 sona erdi.

Çaykur Rizespor bu sonucun ardından puanını 28 yaptı ve 15. sırada yer aldı.

Sivasspor ise puanını 32 yaptı ve 11. sıraya yerleşti.