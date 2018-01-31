Çaykur Rizespor, Turgut Doğan Şahin'i renklerine bağladı

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA)



TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor’un forveti Turgut Doğan Şahin’i renklerine bağladı.

Çaykur Rizespor, önceki yıllarda gol yükünü çeken Kweuke’nin sakatlanması ardından forvet mevkiinde sorun yaşamamak için Vedat Muriç’i transfer etmişti. Alternatif bir forvet arayışlarını sürdüren yeşil-mavililer, Yeni Malatyaspor’un kadroda düşünmediği ve yollarını ayıracağını açıkladığı 29 yaşındaki Turgut Doğan Şahin ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, \"29 yaşındaki forvet oyuncusu Turgut Doğan Şahin’e Yeşil-Mavili Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz’’ denildi.