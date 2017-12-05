Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Üzülmez: "Ligde ilk yarıda 30 puanın üzerini hesapladık"

TFF 1\'inci Lig\'de haftayı 3 puanla kapatan Çaykur Rizespor da teknik direktör İbrahim Üzülmez, ilk yarıda 30 puan ve üzerini hesapladıklarını belirterek, bu yolda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Pazar günü Giresunspor ile oynayacakları ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyleyen Üzülmez, \"Özgür Çek ve Ümit Kurt\'un sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışıyorlar. Lincoln\'un ise arka adalesinde çekme var. Ligde 14\'üncü haftasında Denizlispor karşısında 3-0\'ı yakaladıktan sonra kalemizde 2 gol gördük. 13\'üncü haftadaki Eskişehirspor deplasmanında ise 1-0 öne geçmemize rağmen skoru koruyamadık. Bu sorun kadro yapılanmasındaki eksiklerden kaynaklanıyor. Kadroyu kendim kurmadım. Mevcut kadroyu en iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Sıralamaya baktığınızda kötü bir yerde değiliz ama kalan üç haftada en iyisini yapmamız gerekiyor. Ligde ilk yarıda 30 puanın üzerini hesapladık. Bu yolda emin adımlarla devam ediyoruz. Çaykur Rizespor doğru yoldadır. İlk yarıya kadar maksimum puanları alıp ikinci yarı emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın\" dedi.

\"ZOR MAÇLARDA İYİ İŞLER YAPTIK\"

Son üç haftada 7 puan topladıklarına vurgulayan Üzülmez, \"Giresunspor deplasmanında da bu takım üzerine düşeni yapacak. Zirvedeki iki takım. Zor bir deplasman maçı. Zor maçlarda iyi işler yaptık. Aynı şekilde Giresunspor deplasmanında iyi işler yapmak için çaba harcayacağız” ifadelerini kullandı.

KWEUKE İZİNLİ

Çaykur Rizespor, salonda başladığı Giresunspor maçı hazırlıklarını çim sahada sürdürdü. İbrahim Üzülmez’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-mavili ekipte, sakatlıkları bulunan Lincoln ve Ümit Kurt çalışmaya katılmazken Özgür Çek takıdan ayrı olarak çalıştı. İzinli olarak yurt dışına giden Kweuke ise antrenmanda yer almadı. Koşu ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenman\'dan detaylar

-İbrahim Üzülmez\'in açıklamaları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE,(DHA)

(FOTOĞRAFLI)