Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Üzülmez: "Gaziantepspor maçından 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum"

Aytekin KALENDER / RİZE,(DHA) - TFF 1’inci Lig ekibi Çaykur Rizespor\'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, \"4 haftadır kazanamayan bir takımız. Bu maçı artık kazanmalıyız\" dedi.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Üzülmez, ligde karşılaşacakları Gaziantepspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gaziantepspor deplasmanında önemli ve zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden Üzülmez, \"Gaziantep geçen sezon benimde kısa zaman çalıştığım bir kulüp. Bu sene lige sıkıntılı başladılar. Genç oyuncularıyla ligde mücadele veriyorlar. Futbolda ne olursa olsun rakibe saygı duymak zorundasınız. Bizim için 3 puan almak önemli. 4 haftadır kazanamayan bir takımız. Bu maçı artık kazanmalıyız. Oyunun başında dikkat edeceğiz. Özellikle defansta hata yapmamalıyız. Biz artık bir kıvılcım yaparak bu maçtan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum\" dedi.

Takımdaki sakatlıkların oyun düzenlerini etkilediğini ifade eden Üzülmez, \"Milosevic daha önce tedavi olduğu doktoruna görünmesi için kendisine izin verdik. Sakatlığı ile ilgili yurt dışına gitti. Doktoruna tedavisini yaptırıyor. Bizim için önemli bir oyuncu. Şu an sakatlığı iyiye gidiyor. Bir dahaki hafta aramıza katılacaktır. Bolu olmadı, Adana maçında sahaya çıkacak duruma geleceğini düşünüyoruz. O bölgede elimizde Ümit var ama Milosevic’e de ihtiyacımız var. Onun tecrübesine ve kalitesine güveniyoruz. Hedefimiz beklentilerimiz var. Oyunsal koşu anlamında bir şeyler ortaya koyuyoruz. Bizim takımımız genç oyunculardan kurulu. Takım içinde düello mücadelesi içinde olmamız gerekiyor. Sadece takım olmakla olmuyor. Hücumsal anlamda daha üretken olmamız gerekiyor. Çok fazla ikili mücadeleyi sevmeyen bir takımım var. Kora kor mücadelenin içinde olmalıyız. Bunu oyuncularla paylaşıp onlardan bunu istiyorum. Bu geri dönüşü almak için çalışıyoruz. Orta alanda servis oyuncumuzun daha etkin olmalı. Arkaya koşu yapacak oyuncularımız var. Bizde şu an oyuncularımızı görüyoruz tanıyoruz. Önümüzde ki haftalarda bu konuda da gelişme sağlayacağımıza ve dolayısıyla başarılı skorlar da alacağımıza inanıyorum\" diye konuştu.

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