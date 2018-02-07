Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Üzülmez: "Altınordu maçında 3 puan almak istiyoruz"

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA)

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da teknik direktör İbrahim Üzülmez, 21’inci haftada konuk edecekleri Altınordu\'nun güçlü bir takım olduğunu, saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puanı almak istediklerini söyledi.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri\'nde yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oyun anlamında iyi olduklarını, bireysel hatadan yedikleri golle 2 puan kaybettiklerini belirtti. Altınordu karşısında zor bir maça çıkacaklarına ifade eden Üzülmez, \"Sistem içerisinde oynayan, hızlı atağa çıkarak rakibe sıkıntılar yaşatan bir takım. Dikkatli olmamız gerekiyor ama biz de takım olarak iyi yoldayız. Rekabet saha içerisine de yansımış durumda. Son haftalara bakıldığında çokça pozisyona giren bir takımız. Altınordu önemli bir rakip. Saha ve seyirci avantajımızı kullanıp üç puanı almak istiyoruz” diye konuştu.

\"TARAFTAR DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR\"

Taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydeden Üzülmez, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çok sevdiğimiz taraftarın stada gelerek bize daha çok destek olması gerekiyor. Taraftarımız şampiyonluk yolunda yanımızda olsun. Yarışta ne kadar yanımızda olurlarsa bizim de saha içerisinde mücadele gücümüz ve direncimiz artacaktır. Bu hafta stada gelsinler ve oyuncu grubumuzu desteklesinler. Onların desteği ile çok istediğimiz üç puanı alalım.”

\"ÇAYKUR RİZESPOR ÜZERİNDEN ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR\"

Üzülmez, son haftalarda başarısız sonuçlar alan takımların teknik direktörlerinin Çaykur Rizespor üzerinden algı oluşturmaya çalıştığını iddia ederek, açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

“Kimse Çaykur Rizespor üzerinden bir şeyleri örtmeye çalışmasın. Hakemleri gündeme getirmesin. Biz de birçok pozisyonu izliyoruz. Bakıldığında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında çizgiyi geçmeyen topun gol verilmesi, Vedat Muriqi\'e yapılan harekete penaltı çalınmamasına rağmen hakemlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını biliyoruz. Bu ligi bu hakemlerle götüreceğiz. Kimse eksikliklerini başka yerde aramasın. Gereksiz polemiğe girmeye gerek yok.”

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Bu arada Çaykur Rizespor, 10 Şubat Cumartesi günü sahasında Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi için İtalya\'ya giden Petrucci katılmadı. Sakatlıklarının ardından tedavileri tamamlanan Leonard Kweuke ile Ümit Kurt ise takımla çalışmalarda yer aldı.

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