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Spor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Üzülmez, 1 ya da 2 transfer istiyor

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, devre arası transfer dönemi bitmeden takıma 1 ya da 2 oyuncu takviyesi yapmaları gerektiğini söyledi

30 Ocak 2018 13:05

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA)

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, devre arası transfer dönemi bitmeden takıma 1 ya da 2 oyuncu takviyesi yapmaları gerektiğini söyledi.
TFF 1. Lig\'in ilk devresine dört maçta dört galibiyetle müthiş bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor, ligin ikinci devresine de iki maçta altı puan alarak başladı. İlk maçta Grandmedical Manisaspor\'u deplasmanda 3-0\'lık skorla mağlup eden yeşil-mavililer, ligin 19. hafta maçında da evinde Adana Demirspor\'u 1-0 yenerek ligin ikinci sırasına yerleşti.   
Transfer için yarına kadar süre olduğunu hatırlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, \"Uzun vadede bizi hedefe ulaştıracak, takım içerisinde rekabeti artıracak 1 ya da 2 oyuncunun aramıza katılmasını isterim. Başkanımız ile bu konuları istişare ediyoruz ancak bu dönemde transfer yapmak pek kolay olmuyor. Devre arasında iyi bir oyuncuya talip olduğunuz zaman kendi takımından aldığının fazlasını istiyor. Süper Lig\'den bir oyuncuyu istediğiniz zaman bir alt lige gelirken biraz daha fazla para kazanayım ve kendimi öyle rahatlatayım diye düşünüyor. Transferin olmasını istiyorum ancak olmazsa da takımımızdaki oyuncular aslanlar gibi sahaya çıkar ve mücadelesini yapar. Bu konuda kimsenin bir sıkıntısı olmasın\" dedi.
\"4 MAÇTA 10 GOL ATIP, SADECE 1 GOL YEDİK\"
Üzülmez, Adana Demirspor maçında oyuncularının mücadelesini takdir etmekle birlikte sadece çok sayıda duran top kullanmalarına rağmen etkili olamamaları konusunda şikayetleri olduğunu söyledi.
Üzülmez, \"Adana Demirspor maçında 12 tane köşe vuruşu kullandık ve hepsini rakip karşıladı. Saadane, Muriç, Robin, Ramos, Samudio gibi oyunculara sahipken en azından birine bizim dokunmamız gerekiyordu. Burada rakip kaleciyi de kutlamamız gerekiyor. Duran top savunması konusunda takımın başına geldiğim zamandan beri sıkıntılar yaşıyoruz. Göreve geldiğim zaman duran toplardan çok fazla gol yiyorduk. Adam paylaşımı konusunda problemlerimiz vardı. Bende önceki dönemde alan paylaşımı mı yapılıyordu bilemiyorum? Şimdi yaptığımız adam adama savunma ve bu sayede duran toplardan daha az gol yemeye başladık. Son 4 maçta 10 gol atıp, sadece 1 gol yedik. Epey bir mesafe kaydettik ve daha önümüzde kat edeceğimiz yollar var, bunun için çalışmaya devam edeceğiz\" ifadelerinde bulundu.

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