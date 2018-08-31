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Spor

Çaykur Rizespor, Oleksandr Gladkiy'i kadrosuna kattı

Aytekin KALENDER / RİZE,(DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 1’inci transfer tescil döneminin son gününde Ukraynalı forvet oyuncu Oleksandr Gladkiy’i transfer etti

31 Ağustos 2018 21:28

Aytekin KALENDER / RİZE,(DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 1’inci transfer tescil döneminin son gününde Ukraynalı forvet oyuncu Oleksandr Gladkiy’i transfer etti.
Yeşil-mavililer, geçtiğimiz sezon Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Chornomorets Odessa takımın formasını giyen 31 yaşındaki forvet oyuncusu Oleksandr Gladkiy ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Kariyerinde daha önce Shakhtar Donetsk’le UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Oleksandr Gladkiy, FK Dnipro, FK Dinamo Kiev ve Karpaty Lviv gibi kulüplerin de formasını giydi.

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